लखनऊ: इंजीनियरिंग कॉलेज के फुट ओवरब्रिज से गिरकर युवक की मौत, पुलिस जांच में जुटी

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम थाना क्षेत्र में फुट ओवर ब्रिज से गिरने के कारण एक युवक की मौत हो गई. पुलिस का कहना है कि युवक इंजीनियरिंग कॉलेज के 30 फीट ऊंचे ब्रिज से गिर गया था. फिलहाल इस मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है.

हादसे को लेकर जांच में जुटी पुलिस. (Photo: Representational)
यूपी की राजधानी लखनऊ में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. यहां जानकीपुरम थाना क्षेत्र के इंजीनियरिंग कॉलेज में स्थित फुट ओवर ब्रिज से गिरने के कारण एक युवक की मौत हो गई. युवक की पहचान सतीश के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि हादसा उस समय हुआ, जब वह किसी काम से फुट ओवर ब्रिज से गुजर रहा था. अचानक संतुलन बिगड़ने से वह करीब 30 फीट की ऊंचाई से नीचे आ गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया.

इस हादसे की सूचना मिलते ही मड़ियांव और जानकीपुरम थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को नजदीकी अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक, युवक अचानक गिरा और किसी को समझ नहीं आया कि हादसा कैसे हुआ.

पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है. प्राथमिक जांच में सामने आया है कि यह महज एक हादसा हो सकता है, लेकिन अन्य पहलुओं को भी खंगाला जा रहा है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा. फिलहाल पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दे दी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है. हादसे की सूचना मिलते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया. 

