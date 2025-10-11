scorecardresearch
 

युवती ने बुक की बाइक राइड, बैठाते ही रास्ता बदल दिया ड्राइवर... लखनऊ में छात्रा से खौंफनाक हरकत

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक युवती से छेड़खानी का मामला सामने आया है. यहां एक युवती ने एक ऐप से बाइक राइड बुक की. युवती जब बाइक पर बैठी तो आरोपी ड्राइवर बाइक को लेकर गलत रास्ते पर चला गया और अभद्र व्यवहार करने लगा.

बाइक राइडर ने की युवती से छेड़खानी. (Photo: Representational )
बाइक राइडर ने की युवती से छेड़खानी. (Photo: Representational )

लखनऊ में राइड के दौरान एक युवती से अभद्रता का मामला सामने आया है. युवती ने आरोप लगाया है कि चालक ने जानबूझकर उसे गलत रास्ते पर ले जाकर दुर्व्यवहार किया. वहीं घटना के बाद घबराई पीड़िता ने तत्काल अपने परिजनों को सूचना दी. परिजनों की मदद से युवती ने 9 अक्टूबर को थाना महानगर में शिकायत दर्ज कराई. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया.

पीड़िता के मुताबिक 8 अक्टूबर की रात करीब 10 बजे उसने लखनऊ यूनिवर्सिटी से सुशांत गोल्फ सिटी जाने के लिए ऐप से राइड बुक की थी. चालक ने उसे पिक करने के बाद रास्ता बदल दिया और विरोध करने पर उससे बदसलूकी करने लगा. इसके बाद कैब ड्राइवर ने छात्रा को बैड टच किया. घबराई युवती को विवेकानंद अस्पताल के पास उतारकर चालक मौके से फरार हो गया था.

आरोपी को पुलिस ने भेजा जेल

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की. ई-चालान ऐप के जरिए वाहन नंबर के आधार पर चालक की पहचान कर ली गई. आरोपी पीजीआई थाना क्षेत्र के एकतानगर का रहने वाला है और उसका नाम राहुल अग्निहोत्री (38) है. वहीं, पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए थाने बुलाया तो वह पुलिस से ही उलझ गया और आक्रामक व्यवहार करने लगा.

फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. मामले की जांच मिशन शक्ति टीम की एसआई दीप्ति, एसआई रश्मि सिंह और एसआई महेश कुमार शुक्ला को सौंपी गई है. पुलिस का कहना है कि कंपनी से चालक के सत्यापन से जुड़ी जानकारी भी मांगी गई है, ताकि पूरे प्रकरण की सटीक जांच की जा सके.
 

