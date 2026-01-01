scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लखनऊ: चोर ट्रांसफार्मर ही ले उड़े, 10 हजार परिवारों ने अंधेरे में गुजारी रात, 18 घंटे बाद बहाल हुई बिजली

लखनऊ के मोहान रोड स्थित सलेमपुर पतौरा इलाके में आधी रात को चोरों ने बिजली का ट्रांसफार्मर गिराकर उसमें से तांबा चोरी कर लिया. इसके बाद एफसीआई उपकेंद्र से जुड़े करीब 10 हजार घरों की बिजली सप्लाई ठप हो गई. लोगों को पूरी रात अंधेरे में गुजारनी पड़ी. करीब 18 घंटे बाद जाकर बिजली बहाल हो सकी.

Advertisement
X
लखनऊ में ट्रांसफार्मर गिराकर तार चोरी. (Photo: Representational)
लखनऊ में ट्रांसफार्मर गिराकर तार चोरी. (Photo: Representational)

लखनऊ के एफसीआई उपकेंद्र के मोहान रोड स्थित सलेमपुर पतौरा इलाके में आधी रात के समय बड़ा बिजली संकट खड़ा हो गया. यहां रात को करीब 12 बजे चोरों ने 250 केवीए का ट्रांसफार्मर गिराकर उसमें से तांबा निकाल लिया. ट्रांसफार्मर का खोखा वहीं छोड़कर फरार हो गए. इस घटना के बाद उपकेंद्र से जुड़े करीब 10 हजार घरों की बिजली सप्लाई ठप हो गई. सुबह पानी की सप्लाई भी नहीं हो सकी. करीब 18 घंटे बाद बुधवार की शाम छह बजे बिजली बहाल हो पाई.

बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता अमित कुमार आनंद के अनुसार, चोरों ने पहले 11 हजार वोल्ट की सप्लाई बंद की और फिर ट्रांसफार्मर को चबूतरे से गिराकर उसमें से तांबा निकाल लिया. विभाग को इस घटना से अनुमानित चार लाख रुपये का नुकसान हुआ है. हैरानी की बात यह रही कि घटना की जानकारी विभाग के कर्मियों को सुबह 9 बजे मिली, जिसके बाद शाम को डॉग स्क्वॉड की मौजूदगी में पुलिस जांच करने पहुंची. इस दौरान भी बिजली चालू नहीं हो सकी.

यह भी पढ़ें: गुपचुप ट्रांसफार्मर रख लिए, लाइन बिछा ली और कर लिए कनेक्शन... MP में बिजली कंपनी को लगा दिया चूना

सम्बंधित ख़बरें

चोरों ने खेत में छोड़ा ट्रांसफार्मर.
बदायूं: 25 दिनों से अंधेरे में डूबा है सोरहा गांव, 14 दिसंबर को ट्रांसफार्मर चुरा ले गए थे चोर
सांकेतिक तस्वीर
UP में बिजली ट्रांसफार्मर चोरी के गिरोह का पर्दाफाश, 12 गिरफ्तार
Transformer theft in Badaun village.
गांव में ट्रांसफार्मर चोरी के बाद छाया अंधेरा, अब तक नहीं हुई कोई कार्रवाई
सड़क के बीच में लगा ट्रांसफार्मर.
MP अजब है, सबसे गजब है! सतना स्मार्ट सिटी में सड़क के बीच खड़ा है ट्रांसफार्मर
ट्रांसफार्मर की पूजा करते स्थानीय लोग.
'ट्रांसफार्मर' की लंबी उम्र के लिए की गई पूजा... मनाया उत्सव, बांटी मिठाई

विशेषज्ञों का कहना है कि चोर ट्रांसफार्मर और ओवरहेड लाइन में करंट खत्म करने के लिए लोहे की चेन फेंकते हैं, जिससे धमाका होता है और लाइन ट्रिप हो जाती है. विशेषज्ञों ने यह भी सवाल उठाया कि अगर उपकेंद्र का ऑपरेटर ट्रिप होने के तुरंत बाद लाइन चालू कर दे तो चोरी रोकना आसान होगा, लेकिन ऑपरेटर ऐसा नहीं करते और न ही लाइनमैन मौके पर जांच के लिए समय पर पहुंचते हैं.

Advertisement

उधर अमौसी जोन के मुख्य अभियंता महफूज आलम ने बताया कि ट्रांसफार्मरों को गिराकर तांबा चोरी की लगातार घटनाओं को देखते हुए सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर और जिम्मेदार अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए एक्सपर्ट से सुझाव लिए जाएंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement