लखनऊ: चोर ट्रांसफार्मर ही ले उड़े, 10 हजार परिवारों ने अंधेरे में गुजारी रात, 18 घंटे बाद बहाल हुई बिजली

लखनऊ के एफसीआई उपकेंद्र के मोहान रोड स्थित सलेमपुर पतौरा इलाके में आधी रात के समय बड़ा बिजली संकट खड़ा हो गया. यहां रात को करीब 12 बजे चोरों ने 250 केवीए का ट्रांसफार्मर गिराकर उसमें से तांबा निकाल लिया. ट्रांसफार्मर का खोखा वहीं छोड़कर फरार हो गए. इस घटना के बाद उपकेंद्र से जुड़े करीब 10 हजार घरों की बिजली सप्लाई ठप हो गई. सुबह पानी की सप्लाई भी नहीं हो सकी. करीब 18 घंटे बाद बुधवार की शाम छह बजे बिजली बहाल हो पाई.

और पढ़ें

बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता अमित कुमार आनंद के अनुसार, चोरों ने पहले 11 हजार वोल्ट की सप्लाई बंद की और फिर ट्रांसफार्मर को चबूतरे से गिराकर उसमें से तांबा निकाल लिया. विभाग को इस घटना से अनुमानित चार लाख रुपये का नुकसान हुआ है. हैरानी की बात यह रही कि घटना की जानकारी विभाग के कर्मियों को सुबह 9 बजे मिली, जिसके बाद शाम को डॉग स्क्वॉड की मौजूदगी में पुलिस जांच करने पहुंची. इस दौरान भी बिजली चालू नहीं हो सकी.

यह भी पढ़ें: गुपचुप ट्रांसफार्मर रख लिए, लाइन बिछा ली और कर लिए कनेक्शन... MP में बिजली कंपनी को लगा दिया चूना

विशेषज्ञों का कहना है कि चोर ट्रांसफार्मर और ओवरहेड लाइन में करंट खत्म करने के लिए लोहे की चेन फेंकते हैं, जिससे धमाका होता है और लाइन ट्रिप हो जाती है. विशेषज्ञों ने यह भी सवाल उठाया कि अगर उपकेंद्र का ऑपरेटर ट्रिप होने के तुरंत बाद लाइन चालू कर दे तो चोरी रोकना आसान होगा, लेकिन ऑपरेटर ऐसा नहीं करते और न ही लाइनमैन मौके पर जांच के लिए समय पर पहुंचते हैं.

Advertisement

उधर अमौसी जोन के मुख्य अभियंता महफूज आलम ने बताया कि ट्रांसफार्मरों को गिराकर तांबा चोरी की लगातार घटनाओं को देखते हुए सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर और जिम्मेदार अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए एक्सपर्ट से सुझाव लिए जाएंगे.

---- समाप्त ----