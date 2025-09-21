scorecardresearch
 

लखनऊ में तेज रफ्तार का कहर, थार ने ई-ऑटो रिक्शा को मारी टक्कर, 2 की मौत

लखनऊ के बनिया चौराहा पर गुरुवार दोपहर एक तेज रफ्तार थार कार ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी. ई-रिक्शा चालक अशोक कुमार पाल गंभीर रूप से घायल हुए और वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार कार चालक की तलाश शुरू कर दी है.

थार-ऑटो की टक्कर की घटना में आधा दर्जन लोग घायल हैं. (Photo- ITG)
लखनऊ में गुरुवार दोपहर एक तेज रफ्तार थार और ई-रिक्शा की टक्कर ने सबको चौंका दिया. हादसे में ई-रिक्शा का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया और वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे में ई-रिक्शा सवार 2 युवकों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए, जिन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है.

बिजनोर पुलिस थाना क्षेत्र के बनिया चौराहा के पास यह घटना हुई. ई-रिक्शा चालक अशोक कुमार पाल ने बताया कि वे दोपहर लगभग 2:30 बजे बीज्नोर से गौरी की ओर जा रहे थे. इसी दौरान गउतम बुद्ध कॉलेज, CRPF गेट नंबर 2 के पास एक तेज रफ्तार थार कार ने उनकी ई-रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी.

यह भी पढ़ें: थार ने मारी टक्कर, घिसटती चली गई महिला, अब बोली- एक्शन नहीं चाहिए...बात नहीं बढ़ानी, VIDEO

टक्कर इतनी गंभीर थी कि ई-रिक्शा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और अशोक कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया. अशोक कुमार ने बताया कि टक्कर मारने वाली कार का रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लिया है.

घायल अशोक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर दिया है और फरार कार चालक की खोज शुरू कर दी है.

दिल्ली में थार वाहनों से कई घटनाएं:

10 अगस्त, 2025: चाणक्यपुरी स्थित 11 मूर्ति स्थल के पास एक तेज़ रफ़्तार थार ने एक पैदल यात्री को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया. चालक को गिरफ्तार कर लिया गया और वाहन में शराब की बोतलें मिलीं. उसी दिन एक अलग घटना में, चाणक्यपुरी में एक थार ने नियंत्रण खो दिया और फुटपाथ पर चल रहे दो लोगों को कुचल दिया, जिसमें एक की मौत हो गई.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में तेज रफ्तार थार ने फिर बरपाया कहर, मोती नगर में बाइक सवार को मारी टक्कर, मौके पर ही मौत

18 अगस्त, 2025: पश्चिमी दिल्ली के मोती नगर में एक 40 वर्षीय मोटरसाइकिल चालक बेचू लाल की मौत हो गई, जब एक थार ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी. चालक पहले तो भाग गया, लेकिन बाद में उसने आत्मसमर्पण कर दिया.

15 मार्च, 2025: मयूर विहार में एक शराबी चालक ने थार को एक स्कूटर से टक्कर मार दी, जिसमें एक बुजुर्ग श्याम चंद की मौत हो गई और एक अन्य सूरजमल वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए.

---- समाप्त ----
