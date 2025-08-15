गांजा मिलाकर खिलाता था आलू टिक्की और चटनी, लखनऊ में चाट वाला ऐसे चढ़ा पुलिस के हत्थे

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. पुलिस ने नशे का कारोबार करने वाले ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो स्ट्रीट फूड बेचने की आड़ में गांजे की सप्लाई करते थे.

पुलिस ने स्ट्रीट फूड विक्रेता और तीन अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है. ये दोनों मामले अलग-अलग इलाकों के हैं, लेकिन दोनों में नशे की खपत का तरीका चौंकाने वाला है. पहला मामला मोहनलालगंज क्षेत्र का है, जहां 42 साल के प्रमोद साहू नामक चाट विक्रेता को पुलिस ने धर दबोचा.

आलू टिक्की में मिलाता था गांजा

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रमोद एक छोटे से खोखे पर आलू टिक्की और उबले अंडे बेचता था. पुलिस के अनुसार, वह कुछ 'खास ग्राहकों' के लिए आलू टिक्की, चटनी और अन्य स्नैक्स में गांजा मिलाकर परोसता था. इसके साथ ही वह पैकेट में गांजा भी बेचता था. इस तरह के 'मिलावटी' खाने से ग्राहक नशे की गिरफ्त में आते और उसका नियमित ग्राहक बन जाते थे. पुलिस को इसकी सूचना मिलने के बाद छापेमारी कर प्रमोद को गिरफ्तार किया गया.

स्कूल बैग से पांच किलो गांजा बरामद

दूसरा मामला नाग्राम थाना क्षेत्र का है. यहां पुलिस ने मनीष यादव (26), देव रावत (28) और जगदीप यादव (43) नामक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. आरोप है कि यह गिरोह गांजा को स्कूल बैग में भरकर रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, टैक्सी स्टैंड, और यहां तक कि स्कूल-कॉलेज के आसपास बेचता था. ये छोटे पॉलिथीन पैकेट में गांजा बेचते थे, जिनकी कीमत 500 रुपये से 1200 रुपये तक होती थी.

नाग्राम पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ई-रिक्शा में सवार इन तीनों को सामेसी और करोरा बाजार के बीच एक नहर के पास रोका. तलाशी में 4.7 किलो गांजा बरामद किया गया. पुलिस के अनुसार, गांजा की यह खेप आसपास के युवाओं और छात्रों को सप्लाई की जानी थी.

मोहल्लों और शिक्षण संस्थानों के आसपास नशे की सप्लाई को लेकर पुलिस ने चिंता जताई है. मोहनलालगंज के सहायक पुलिस आयुक्त रजनीश वर्मा ने बताया कि दोनों मामलों में कुल चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. साथ ही, नशे के इस नेटवर्क की पूरी तरह जांच की जा रही है ताकि इसमें शामिल अन्य लोगों को भी पकड़ा जा सके.



