लखनऊ के पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र ने किया सुसाइड, बलिया के घर में फंदे से लटका मिला शव

लखनऊ के हेवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र ने सुसाइड कर लिया. उसका शव फंदे से लटकता हुआ पैतृक गांव के घर में मिला. बताया जाता है कि छात्र कुछ ही दिन पहले लखनऊ से घर आया था.

पॉलिटेक्निक छात्र ने की आत्महत्या. (Photo: Representational )
उत्तर प्रदेश के बलिया में एक 19 वर्षीय पॉलिटेक्निक छात्र ने सुसाइड कर लिया. एक एजेंसी के मुताबिक 19 वर्षीय पॉलिटेक्निक छात्र ने नंदपुर गांव स्थित अपने घर पर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. अधिकारियों ने बताया कि दीनानाथ प्रसाद लखनऊ के हेवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज का छात्र था और कुछ दिन पहले ही अपने पैतृक गांव लौटा था.

पुलिस के अनुसार प्रसाद मंगलवार शाम अपने घर के एक कमरे में छत से लटका हुआ पाया गया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा. बैरिया के क्षेत्राधिकारी मोहम्मद फहीम कुरैशी ने कहा, "प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है. हालांकि इस कदम के पीछे का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है. जांच जारी है."

परिजनों ने बताया कि वह कुछ दिनों पहले ही लखनऊ से आया था. उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ऐसा कदम उठा लेगा. उसने ऐसा क्यों किया, कुछ समझ नहीं आ रहा.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
