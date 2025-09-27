scorecardresearch
 

लखनऊ नाबालिग सुसाइड केस: ऑनलाइन गेम, फिर रुपये दोगुने करने का लालच... ठगों ने ऐसे ऐंठे थे 14 लाख

ऑनलाइन गेम के जरिए 13 लाख रुपये गंवाने के बाद 14 वर्षीय बच्चे ने सुसाइड कर लिया था. इस मामले में अब बच्चे के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई है. यह एफआईआर अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराई गई है. जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

लखनऊ  में ऑनलाइन गेम में 13 लाख गंवाने के बाद एक 14 वर्षीय बच्चे ने आत्महत्या कर ली थी. घटना के 12 दिन बाद बच्चे के पिता सुरेश ने मोहनलालगंज थाने में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कराई है. जिसके बाद मोहनलालगंज थाने में 373/2025 पर बीएनएस 108, 66D आईटी एक्ट में मामला दर्ज किया गया है.

FIR में आरोप कि अज्ञात शख्स ने बेटे को रकम दोगुना करने का लालच देकर बचत खाते से जमा रकम विभिन्न खातों में जमा करवाई. वहीं, बच्चे ने रकम दोगुना करने के वादे पर रकम वापस मांगी तो आरोपी धमकाने लगा. जिसके बाद बच्चे ने आत्महत्या कर ली. एफआईआर के अनुसार फ्री फायर गेम के जरिए बच्चे को निशाना बनाया गया था. 

ऑनलाइन गेम में रुपये हारने के बाद छात्र ने किया सुसाइड.(Photo: Representational )
पिता ने जमीन बेचकर खाते में रखी थी रकम

सुसाइड करने वाले बच्चे के पिता सुरेश ने खाते में जमीन बेचकर रुपये रखे थे. लेकिन बच्चा फ्री फायर गेम के जरिए पूरा पैसा हार गया. सुरेश को खाते से पैसे गायब होने की जानकारी, तब लगी जब पासबुक अपडेट करवाया. घर पर जब सुरेश ने बच्चे से पूछा तो पता चल गया. इसके बाद भी सुरेश ने बच्चे से कुछ नहीं कहा. लेकिन जब घर के लोग काम में व्यस्त हो गए. 

तभी बच्चा कमरे में गया और सुसाइड कर लिया. इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए थे. पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि बच्चे की दो युवतियों से बात होती थी. इनमें से एक युवती का नंबर बच्चे के दोस्तों ने पुलिस को भी दी है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. 

