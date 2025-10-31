scorecardresearch
 

Feedback

लखनऊ: अलकायदा साजिश केस में मोहम्मद मुईद दोषी करार, एनआईए कोर्ट ने सुनाई कैद की सजा

लखनऊ में एनआईए विशेष अदालत ने अलकायदा साजिश केस में मोहम्मद मुईद को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष नौ माह 13 दिन की सजा सुनाई है. अदालत ने यह फैसला तब सुनाया, जब आरोपी ने खुद अपना अपराध स्वीकार किया. यह मामला 2021 में यूपी एटीएस द्वारा लखनऊ से दो अलकायदा आतंकियों की गिरफ्तारी से जुड़ी साजिश से संबंधित है.

Advertisement
X
कोर्ट ने सुनाई सजा. (Photo: Representational)
कोर्ट ने सुनाई सजा. (Photo: Representational)

यूपी की राजधानी लखनऊ स्थित राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़ी साजिश के एक मामले में मोहम्मद मुईद को दोषी करार देते हुए एक वर्ष नौ माह 13 दिन की सजा सुनाई है. इसी के साथ 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. अदालत ने यह फैसला मोहम्मद मुईद के द्वारा जुर्म कबूल किए जाने के बाद सुनाया.

यह मामला वर्ष 2021 का है, जब उत्तर प्रदेश एंटी टेररिज्म स्क्वाड (ATS) ने लखनऊ से अलकायदा से जुड़े दो संदिग्ध आतंकियों मोहम्मद मिन्हाज और मुसीरुद्दीन को गिरफ्तार किया था. उनकी गिरफ्तारी के बाद हुई जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे.

एनआईए की जांच में पाया गया कि आरोपी मोहम्मद मुईद ने अपने साथियों शकील और मोहम्मद मुस्तकीम के साथ मिलकर मिन्हाज और मुसीरुद्दीन को हथियार और गोला-बारूद मुहैया कराने में मदद की थी. इस नेटवर्क का उद्देश्य अंसार गजवातुल हिंद (AGH) नामक आतंकी मॉड्यूल को एक्टिव करना था, जो अलकायदा की विचारधारा से प्रेरित था.

सम्बंधित ख़बरें

पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर.
बब्बर खालसा इंटरनेशनल आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 6 पिस्तौल बरामद, 1 गिरफ्तार 
आतंकियों के पास विस्फोटक और रिमोट कंट्रोल बरामद. (Photo: ITG)
पंजाब में पकड़े गए दो आतंकी, विस्फोटक और रिमोट कंट्रोल भी मिला 
Important revelations have been made in the NIA investigation of the Pahalgam terrorist attack
J&K: 20 ओवरग्राउंड वर्कर्स शॉर्टलिस्ट, पहलगाम से राजौरी तक जुड़े हो सकते हैं आतंकी मॉड्यूल 
AI जेनरेटेड (सांकेतिक तस्वीर).
पंजाब पुलिस ने आतंकी मॉड्यूल का किया भंडाफोड़, 4 गिरफ्तार, हथियार और ग्रेनेड बरामद 
lucknow municipal meeting
लखनऊ नगर निगम की बैठक में हंगामा 

यह भी पढ़ें: ISI समर्थित बब्बर खालसा आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़... पंजाब में पकड़े गए दो आतंकी, विस्फोटक और रिमोट कंट्रोल भी मिला

एनआईए ने जनवरी 2022 में इस मामले में कुल पांच आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. इसके बाद उसी वर्ष अगस्त में एक और आरोपी के खिलाफ पूरक चार्जशीट दायर की गई. जांच एजेंसी के अनुसार, यह समूह देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकी घटनाओं की साजिश रच रहा था.

Advertisement

अदालत ने कहा कि आरोपी मोहम्मद मुईद ने जुर्म स्वीकार किया है, इसलिए कानून के तहत उसे सजा सुनाई जा रही है. वहीं, अन्य पांच के खिलाफ केस अभी भी लखनऊ में एनआईए विशेष अदालत में विचाराधीन है. यह मामला उत्तर प्रदेश में आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों पर निगरानी और कार्रवाई के लिहाज से एक अहम कदम माना जा रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Mokama Election
    Buxar Election
    लव राशिफल
    Gopalganj Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Alinagar MLA
    Chapra Vidhan Sabha
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement