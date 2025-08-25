लखनऊ: पति को छोड़ प्रेमी के साथ लिव-इन में रह रही युवती की मौत, 7 महीने पहले हुई थी शादी, फंदे पर लटका मिला शव

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत ने सनसनी फैला दी है. बीकेटी थाना क्षेत्र में किराए के मकान में लिव-इन रिलेशन में रह रही 19 वर्षीय युवती का शव शनिवार दोपहर फंदे से लटका मिला. मृतका के परिजनों ने उसके प्रेमी अजीत पर हत्या का आरोप लगाया है. परिवार का कहना है कि पुलिस ने शुरुआती जांच में लापरवाही बरती और मामले को दबाने की कोशिश की.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, सीतापुर जिले के अटरिया थाना क्षेत्र की रहने वाली मानसी की शादी करीब सात महीने पहले हुई थी. शादी के दो महीने बाद ही गांव का ही रहने वाला अजीत उसे बहला-फुसलाकर भगा लाया और दोनों लखनऊ के बीकेटी इलाके में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने लगे.

मानसी की मां रेनू ने बताया कि शनिवार को उन्हें पुलिस से बेटी की मौत की सूचना मिली. जब वह लखनऊ पहुंचीं, तो उन्हें बताया गया कि मानसी ने आत्महत्या कर ली है. लेकिन, बेटी के शव को देखकर मां को यकीन हो गया कि उसकी हत्या की गई है. रेनू का आरोप है कि अजीत ने मानसी की हत्या कर शव को फंदे से लटका दिया, ताकि इसे आत्महत्या का रूप दिया जा सके.

पुलिस पर लगे गंभीर आरोप

रेनू का कहना है कि उन्होंने घटना के तुरंत बाद पुलिस को तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की. वह लगभग 30 घंटे तक पोस्टमॉर्टम हाउस के बाहर बैठी रहीं, लेकिन पुलिस ने पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया शुरू नहीं की. सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल होने के बाद रविवार शाम करीब 6 बजे बीकेटी पुलिस हरकत में आई और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया. इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं.

पुलिस की दलील

बीकेटी इंस्पेक्टर संजय सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमॉर्टम कराया जा रहा है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह का पता चल पाएगा. उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और आरोपी अजीत से पूछताछ की जा रही है.

