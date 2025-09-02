लखनऊ: रुपयों को लेकर हुआ विवाद, पटरे से हमला कर मजदूर की हत्या, CCTV में कैद हुई वारदात

लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में एक मजदूर की पैसे के विवाद में हत्या कर दी गई. घटना इतनी गंभीर थी कि घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.

मृतक की पत्नी मनोरमा ने बताया कि उनका पति अमित कुमार पिछले छह साल से एक टिंबर कंपनी में काम कर रहा था. उसी कंपनी में जलालाबाद का निवासी विकेश कुमार भी काम करता था. मनोरमा के अनुसार विकेश अक्सर अमित से पैसे की मांग करता था. अमित ने पैसे देने से मना किया तो विकेश ने उसे जान से मारने की धमकी दी और हमला कर दिया.

सिर पर वार कर मजदूर की हत्या

सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि विकेश ने अमित पर लकड़ी के पटरे से जोरदार वार किया. वार के बाद अमित मौके पर ही गिरकर बेहोश हो गया. परिजनों ने तुरंत उसे गंभीर हालत में लोहिया अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

इस मामले में डीसीपी निपुण अग्रवाल के निर्देश पर सुशांत गोल्फ सिटी थाना प्रभारी ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.

---- समाप्त ----