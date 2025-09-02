scorecardresearch
 

Feedback

लखनऊ: रुपयों को लेकर हुआ विवाद, पटरे से हमला कर मजदूर की हत्या, CCTV में कैद हुई वारदात

लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में पैसे के विवाद को लेकर मजदूर की लकड़ी के पटरे से हमला कर हत्या कर दी गई. घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

Advertisement
X
मजदूर की हत्या (File Photo: Ankit Mishra/ITG)
मजदूर की हत्या (File Photo: Ankit Mishra/ITG)

लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में एक मजदूर की पैसे के विवाद में हत्या कर दी गई. घटना इतनी गंभीर थी कि घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.

मृतक की पत्नी मनोरमा ने बताया कि उनका पति अमित कुमार पिछले छह साल से एक टिंबर कंपनी में काम कर रहा था. उसी कंपनी में जलालाबाद का निवासी विकेश कुमार भी काम करता था. मनोरमा के अनुसार विकेश अक्सर अमित से पैसे की मांग करता था. अमित ने पैसे देने से मना किया तो विकेश ने उसे जान से मारने की धमकी दी और हमला कर दिया.

सिर पर वार कर मजदूर की हत्या 

सम्बंधित ख़बरें

Delhi husband kills wife over social media reels
Delhi: इंस्टाग्राम पर रील बनाती थी पत्नी, नाराज होकर पति ने कर दी हत्या 
Gulshan Yadav and Raja Bhaiya
प्रतापगढ़: सपा नेता गुलशन यादव पर ₹1 लाख का इनाम घोषित, सालभर से चल रहे फरार 
मेरठ में मुस्कान ने पति के शव को ड्रम में पैक कर दिया था.(Photo: Screengrab)
इंदौर: गणेश पंडाल में श्रद्धा वॉल्कर, नीला ड्रम और हनीमून हत्याकांड की गूंज 
मेरठ में मुस्कान ने पति के शव को ड्रम में पैक कर दिया था.(Photo: Screengrab)
इंदौर: गणेश पंडाल में श्रद्धा वॉल्कर, नीला ड्रम और हनीमून हत्याकांड की गूंज 
Bengal Krishnanagar Murder Case
पहले प्रेमिका को मारी गोली, फिर नेपाल भागने की कोशिश... बंगाल की इशिता का 'कातिल' यूपी से गिरफ्तार 

सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि विकेश ने अमित पर लकड़ी के पटरे से जोरदार वार किया. वार के बाद अमित मौके पर ही गिरकर बेहोश हो गया. परिजनों ने तुरंत उसे गंभीर हालत में लोहिया अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

इस मामले में डीसीपी निपुण अग्रवाल के निर्देश पर सुशांत गोल्फ सिटी थाना प्रभारी ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement