लखनऊ: बिजनेस के लिए नहीं थे पैसे, रकम जुटाने की खातिर किया बच्चों का अपहरण, पुलिस ने लखीमपुर से किया बरामद

आलमबाग थाना क्षेत्र में 12 साल के दो बच्चों के अपहरण से हड़कंप मच गया था. दोनों बच्चे घर के बाहर साइकिल चला रहे थे, तभी एक युवक उन्हें बहला-फुसलाकर लेकर चला गया. फिलहाल, पुलिस ने दोनों बच्चों को लखीमपुर जिले से बरामद कर लिया है.

दो नाबालिग लड़कों का अपहरण (representational photo)
दो नाबालिग लड़कों का अपहरण (representational photo)

लखनऊ से दो बच्चों के अपहरण और फिरौती मांगने की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने न सिर्फ दोनों बच्चों को सकुशल बरामद किया है, बल्कि एक अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार कर लिया है. इस घटना ने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया था. 

क्या था पूरा मामला?

यह घटना लखनऊ के आलमबाग थाना क्षेत्र की है. यहां की एक कॉलोनी में रहने वाले 12-12 साल के दो बच्चे अपने घर के बाहर साइकिल चला रहे थे. तभी एक युवक उन्हें बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया. बच्चों के अचानक गायब हो जाने से उनके परिवार वालों में दहशत फैल गई. उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी. 

पुलिस ने तत्काल बच्चों की तलाश शुरू कर दी. इसी बीच, एक बच्चे के पिता के मोबाइल पर फिरौती का मैसेज आया. मैसेज भेजने वाले ने दोनों बच्चों को छोड़ने के बदले 10-10 लाख रुपये की मोटी रकम मांगी. इस मैसेज से यह साफ हो गया कि बच्चों का अपहरण किया गया है. 

पुलिस ने कैसे किया खुलासा?

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया. पुलिस ने मोबाइल नंबर और अन्य तकनीकी सूचनाओं के आधार पर अपहरणकर्ता की लोकेशन ट्रेस करना शुरू किया. कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस को पता चला कि अपहरणकर्ता बच्चों को लेकर लखीमपुर के गोला गोकर्णनाथ इलाके में छिपा हुआ है. 

पुलिस की टीम ने बिना देरी किए बताए गए स्थान पर छापा मारा. पुलिस ने वहां से दोनों बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया और एक अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार कर लिया. पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की गई, ताकि यह पता चल सके कि इस घटना में और कौन-कौन शामिल था. 

सूत्रों के मुताबिक, लखनऊ से दो बच्चों का अपहरण करने वाला आरोपी युवक अपना स्टार्टअप (चप्पल की फैक्ट्री) खोलना चाहता था. लेकिन स्टार्टअप के लिए पैसे नहीं थे. इसलिए रकम जुटाने के लिए उसने किडनैपिंग का प्लान बनाया. इसी के तहत दोनों बच्चों के परिवार से 10-10 लाख रुपये की फिरौती की डिमांड की थी. 

परिवारों में खुशी की लहर

बच्चों के सकुशल मिलने की खबर सुनते ही उनके परिवार वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. उन्होंने पुलिस को धन्यवाद दिया और चैन की सांस ली. उन्होंने कहा कि पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई कर एक बड़ी सफलता हासिल की है. 

---- समाप्त ----
इनपुट- संतोष शर्मा
