scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लखनऊ में KGMU के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, VC का पुतला फूंका, निष्पक्ष जांच की मांग

लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी चौराहे पर आम नागरिकों और चिकित्सकों ने KGMU प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया. आरोप लगाया गया कि गंभीर मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो रही है. प्रदर्शन के दौरान वाइस चांसलर का पुतला फूंका गया और एसटीएफ जांच सहित कई मांगें रखी गईं.

Advertisement
X
लखनऊ में लव-जिहाद के खिलाफ प्रदर्शन (Photo: Screengrab)
लखनऊ में लव-जिहाद के खिलाफ प्रदर्शन (Photo: Screengrab)

लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी चौराहे पर आम नागरिकों और चिकित्सकों ने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के खिलाफ तीव्र विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर का पुतला फूंका गया. इस दौरान इलाके में तनाव का माहौल बना रहा.

प्रदर्शनकारियों ने KGMU प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए. उनका कहना था कि कथित लव जिहाद, बलात्कार और महिला उत्पीड़न जैसे मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई करने के बजाय आरोपियों को संरक्षण दिया जा रहा है. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि इन मामलों की जांच में लापरवाही बरती गई और कई शिकायतों को दबाने का प्रयास किया गया.

नागरिकों और चिकित्सकों ने किया विरोध प्रदर्शन

सम्बंधित ख़बरें

Activists of Vishva Hindu Parishad, Bajrang Dal and Durga Vahini protest outside KGMU VC office in Lucknow.
लखनऊ लव जिहाद: KGMU के बाहर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, की ये मांग
Kgmu controversy over religious conversion protesters demand justice
KGMU धर्मांतरण मामले में आरोपी रमीज का नहीं मिला सुराग
KGMU doctor Ramiz Malik accused in sexual harassment and religious conversion case still missing
KGMU लव जिहाद: पीड़िता को ब्लैकमेल कर रहा था आरोपी डॉक्टर, FIR में खुलासा
KGMU मामले में प्रशासन का नया फैसला (Photo: ITG)
KGMU धर्मांतरण केस: बदली गई जांच समिति, महिला डॉक्टर और रिटायर्ड IPS की एंट्री
Discussion on alleged love jihad and conversion case at KGMU Lucknow
'सीएम योगी बेहद सख्त...'. KGMU लव जिहाद केस पर बोलीं UP महिला आयोग की अध्यक्ष

प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना था कि महिलाओं से जुड़े मामलों में प्रशासन की भूमिका संदिग्ध रही है. कई पुरानी शिकायतें फाइलों में दबा दी गईं और पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाया. इसी के विरोध में आम नागरिकों और चिकित्सकों ने एकजुट होकर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया.

प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द ठोस और स्पष्ट कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन केवल एक शुरुआत है और जरूरत पड़ी तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा.

Advertisement

प्रदर्शन के दौरान कई प्रमुख मांगें रखी गईं. इनमें कथित धर्मांतरण रैकेट की एसटीएफ से जांच कराए जाने की मांग प्रमुख रही. इसके साथ ही बलात्कार के आरोपी रमीज मालिक की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की गई. प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि महिलाओं से जुड़े पुराने और दबे हुए मामलों की फाइलें दोबारा खोली जाएं और निष्पक्ष जांच कराई जाए.

आरोपी रमीज मालिक की गिरफ्तारी की मांग

इसके अलावा वाइस चांसलर से इस्तीफा लेने, कार्यालय में नियमविरुद्ध की गई नियुक्तियों को रद्द करने और पेंशन से जुड़ी अनियमितताओं पर कार्रवाई की भी मांग की गई. प्रदर्शनकारियों ने साफ किया कि जब तक इन मांगों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक विरोध जारी रहेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement