लखनऊ में KGMU के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, VC का पुतला फूंका, निष्पक्ष जांच की मांग

लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी चौराहे पर आम नागरिकों और चिकित्सकों ने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के खिलाफ तीव्र विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर का पुतला फूंका गया. इस दौरान इलाके में तनाव का माहौल बना रहा.

प्रदर्शनकारियों ने KGMU प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए. उनका कहना था कि कथित लव जिहाद, बलात्कार और महिला उत्पीड़न जैसे मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई करने के बजाय आरोपियों को संरक्षण दिया जा रहा है. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि इन मामलों की जांच में लापरवाही बरती गई और कई शिकायतों को दबाने का प्रयास किया गया.

नागरिकों और चिकित्सकों ने किया विरोध प्रदर्शन

प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना था कि महिलाओं से जुड़े मामलों में प्रशासन की भूमिका संदिग्ध रही है. कई पुरानी शिकायतें फाइलों में दबा दी गईं और पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाया. इसी के विरोध में आम नागरिकों और चिकित्सकों ने एकजुट होकर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया.

प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द ठोस और स्पष्ट कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन केवल एक शुरुआत है और जरूरत पड़ी तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा.

प्रदर्शन के दौरान कई प्रमुख मांगें रखी गईं. इनमें कथित धर्मांतरण रैकेट की एसटीएफ से जांच कराए जाने की मांग प्रमुख रही. इसके साथ ही बलात्कार के आरोपी रमीज मालिक की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की गई. प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि महिलाओं से जुड़े पुराने और दबे हुए मामलों की फाइलें दोबारा खोली जाएं और निष्पक्ष जांच कराई जाए.

आरोपी रमीज मालिक की गिरफ्तारी की मांग

इसके अलावा वाइस चांसलर से इस्तीफा लेने, कार्यालय में नियमविरुद्ध की गई नियुक्तियों को रद्द करने और पेंशन से जुड़ी अनियमितताओं पर कार्रवाई की भी मांग की गई. प्रदर्शनकारियों ने साफ किया कि जब तक इन मांगों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक विरोध जारी रहेगा.

