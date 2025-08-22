scorecardresearch
 

Feedback

दुल्हन की दो स्कूटी लेकर फरार हुआ दूल्हा, खोजबीन हुई तो सामने आई दो और शादियां

लखनऊ में एक शादी के बाद दूल्हा, दुल्हन के घर से दो स्कूटी लेकर फरार हो गया.जांच में पता चला कि आरोपी पहले से शादीशुदा है और उसकी दो पत्नियां व तीन बच्चे हैं. पेशे से टीचर पीड़िता ने एफआईआर दर्ज कराई और कड़ी कार्रवाई की मांग की. पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है.

Advertisement
X
शादी के बाद दुल्हन की दो स्कूटी लेकर फरार हुआ दूल्हा (Photo: AI Image)
शादी के बाद दुल्हन की दो स्कूटी लेकर फरार हुआ दूल्हा (Photo: AI Image)

उत्तर प्रदेश के लखनऊ से अजीबोगरीब घटना सामने आई है. यहां एक शादी के कार्यक्रम के बीच कुछ ऐसा हुआ कि दुल्हन और उसका परिवार सदमें में ही आ गया. दरअसल यहां शादी के कुछ समय बाद आरोपी दूल्हा, दुल्हन के घर से एक-एक कर दो स्कूटी लेकर फरार हो गया. 

आरोपी की पहले ही हुई दो शादियां

पेशे से टीचर पीड़िता ने जब जांच पड़ताल की तब बड़ा खुलासा हुआ कि आरोपी पहले से ही शादीशुदा है और उसने कई शादियां की हुई हैं. आरोपी की दो पत्नियां और तीन बच्चे पहले से मौजूद है और पीड़िता के साथ ये उसकी तीसरी शादी हुई थी.

सम्बंधित ख़बरें

wedding procession arrived in Ballia on boat from Bihar (Photo- Screengrab)
दूल्हे ने नहीं मानी हार... बाढ़-बारिश के बीच नाव से लेकर पहुंच गया बारात, देखें VIDEO 
छात्राओं ने भगवान शिव से विवाह रचाया.(Photo: Pramod Kumar Gautam/ITG)
न दूल्हा, न मंडप... फिर भी हुई शादी! 4 छात्राओं ने भगवान शिव से रचाई शादी 
सीएम योगी आदित्यनाथ (Photo : PTI)
यूपी के सभी जिलों में सीएम योगी के आदेश पर शुरू होने वाला है विशेष अभियान, डीएम रोज लेंगे रिपोर्ट 
Retired soldier is undergoing treatment in hospital (Photo: screengrab)
लखनऊ: CM के जनता दरबार में जाने से पहले रिटायर्ड फौजी ने खाया नशीला पदार्थ, फिर...  
दबंगों ने वर्कशॉप एजेंसी के सुपरवाइजर पर तानी पिस्टल 

इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी मुलाकात

पीड़िता ने महानगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है. उसने बताया कि आरोपी के साथ उसकी पहचान इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी. बाद में शादी का फैसला लेकर दोनों ने आर्य समाज में शादी कर ली . पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की बात कही है. पुलिस आरोपी दूल्हे की तलाश में जुटी है.

गौरतलब है कि शादी के नाम पर ठगी और लूट का ये कोई पहला मामला नहीं है बल्कि पहले भी ऐसे कई मामले सामने आते रहे है. कई मामलों ने दुल्हन गहने जेवर लेकर शादी के अगले दिन ही ससुराल से फरार हो गई.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement