दुल्हन की दो स्कूटी लेकर फरार हुआ दूल्हा, खोजबीन हुई तो सामने आई दो और शादियां

उत्तर प्रदेश के लखनऊ से अजीबोगरीब घटना सामने आई है. यहां एक शादी के कार्यक्रम के बीच कुछ ऐसा हुआ कि दुल्हन और उसका परिवार सदमें में ही आ गया. दरअसल यहां शादी के कुछ समय बाद आरोपी दूल्हा, दुल्हन के घर से एक-एक कर दो स्कूटी लेकर फरार हो गया.

आरोपी की पहले ही हुई दो शादियां

पेशे से टीचर पीड़िता ने जब जांच पड़ताल की तब बड़ा खुलासा हुआ कि आरोपी पहले से ही शादीशुदा है और उसने कई शादियां की हुई हैं. आरोपी की दो पत्नियां और तीन बच्चे पहले से मौजूद है और पीड़िता के साथ ये उसकी तीसरी शादी हुई थी.

इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी मुलाकात

पीड़िता ने महानगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है. उसने बताया कि आरोपी के साथ उसकी पहचान इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी. बाद में शादी का फैसला लेकर दोनों ने आर्य समाज में शादी कर ली . पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की बात कही है. पुलिस आरोपी दूल्हे की तलाश में जुटी है.

गौरतलब है कि शादी के नाम पर ठगी और लूट का ये कोई पहला मामला नहीं है बल्कि पहले भी ऐसे कई मामले सामने आते रहे है. कई मामलों ने दुल्हन गहने जेवर लेकर शादी के अगले दिन ही ससुराल से फरार हो गई.

