दिव्यांग बेटे की जिंदगी में आई मॉडल जैसी लड़की, शादी का झांसा देकर मां के खाते से उड़ा ले गई करोड़ों रुपये

लखनऊ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. बीबीडी थानाक्षेत्र में एक युवती ने शादी का झांसा देकर करोड़ों की ठगी कर ली. पीड़ित परिवार का आरोप है कि झांसी की रहने वाली महिला ने दिव्यांग बेटे से नजदीकी बढ़ाकर एक करोड़ रुपये से अधिक की रकम और कीमती जेवरात हड़प लिए. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

और पढ़ें

रायल एन्क्लेव, फैजाबाद रोड स्थित फ्लैट में रहने वाली 74 वर्षीय मधु जैन पत्नी स्वर्गीय ललित कुमार जैन ने बताया कि उनका बेटा अमित कुमार (44) दिव्यांग और बेरोजगार है. झांसी की अंतिया तालाब निवासी मधु खरे पुत्री रमेश कुमार खरे ने शादी का झांसा देकर अमित से दोस्ती की और धीरे-धीरे भरोसा जीत लिया.

यह भी पढ़ें: शादी की तैयारी के नाम पर लिए 1 लाख 77 हजार रुपये, रामपुर से लुटेरी दुल्हन और उसका साथी गिरफ्तार

एक करोड़ के अलावा सोने के जेवर भी ले गई साथ

इसी बीच आरोपी महिला ने मधु जैन के एक्सिस बैंक खाते से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए करीब एक करोड़ रुपये निकाल लिए. इतना ही नहीं, महिला घर में रखे पुश्तैनी सोने के जेवर और कीमती सामान भी अपने साथ लेकर फरार हो गई.

Advertisement

मधु जैन के मुताबिक ठगी का पता चलने के बाद उन्होंने साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई. जांच में आरोपी के कोटक महिंद्रा बैंक समेत अन्य खातों में करीब 52 लाख रुपये होल्ड कराए गए हैं. पीड़िता का कहना है कि अब आरोपी महिला लगातार फोन और मैसेज के जरिए जान से मारने की धमकी दे रही है.

इस पूरे मामले पर बीबीडी थाने प्रभारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है और साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है.



---- समाप्त ----