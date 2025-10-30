scorecardresearch
 

शादी की तैयारी के नाम पर लिए 1 लाख 77 हजार रुपये, रामपुर से लुटेरी दुल्हन और उसका साथी गिरफ्तार

रामपुर में शादी के नाम पर ठगी करने वाली युवती और उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पीड़ित युवक ने शिकायत की थी कि गोद भराई और शादी की तैयारियों के नाम पर 1 लाख 77 हजार रुपये ले लिए गए और युवती गायब हो गई. कई महीने की तलाश के बाद आरोपी युवती शिवन्या और उसका साथी नितिन पकड़े गए हैं.

पुलिस ने लुटेरी दुल्हन को किया गिरफ्तार (Photo: Aamir Khan/ITG)
पुलिस ने लुटेरी दुल्हन को किया गिरफ्तार (Photo: Aamir Khan/ITG)

रामपुर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो शादी के नाम पर लोगों से ठगी कर गायब हो जाता था। यह मामला पटवाई थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवक ने शिकायत दर्ज कराई थी कि शादी से पहले गोद भराई की रस्म करवाई गई और खर्चों के नाम पर 1 लाख 77 हजार रुपये ले लिए गए।

शिकायत के अनुसार युवक के परिवार ने एक युवती शिवन्या से शादी तय की थी। परिजनों की मौजूदगी में गोद भराई की रस्म हुई और पैसे दे दिए गए। इसके बाद युवती और उसके साथी अचानक गायब हो गए। पुलिस ने मामले की FIR दर्ज कर जांच शुरू की। कई महीनों तक आरोपी पुलिस से बचते रहे और चूहा बिल्ली का खेल चलता रहा।

पुलिस ने अब युवती शिवन्या और उसके साथी नितिन उर्फ अनिकेत को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी संभल जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं।

अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि युवती और उसका साथी शादी का झांसा देकर पैसे लेते थे और बाद में फरार हो जाते थे। जांच के दौरान पता चला कि इनके खिलाफ मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में भी इसी तरह का मामला दर्ज है, जहां शादी का बहाना बनाकर ठगी की गई थी।

पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के मामलों में लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए और शादी से जुड़े लेनदेन में सतर्क रहना चाहिए

