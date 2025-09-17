scorecardresearch
 

Feedback

UP: ऑनलाइन गेम की लत ने 13 साल के मासूम की ली जान

लखनऊ के मोहनलालगंज में ऑनलाइन गेम फ्री फायर की लत ने 13 वर्षीय यश यादव की जान ले ली. पिता के बैंक अकाउंट से 13 लाख रुपये गेम में उड़ाने के बाद पिता की डांट से घबराकर उसने फांसी लगा ली. दरअसल, पिता ने खेत बेचकर मकान बनाने के लिए 14 लाख जमा किए थे. पुलिस ने अभिभावकों से बच्चों की मोबाइल एक्टिविटी और बैंक खातों पर निगरानी रखने की अपील की.

Advertisement
X
पिता ने खेत बेचकर 14 लाख रुपये जमा किए थे. (Photo: Representational)
पिता ने खेत बेचकर 14 लाख रुपये जमा किए थे. (Photo: Representational)

राजधानी लखनऊ से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां ऑनलाइन गेम की लत ने एक परिवार का चिराग बुझा दिया. मोहनलालगंज के धनुवासाड़ गांव में 13 वर्षीय छात्र यश यादव ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. कारण बना मोबाइल गेम फ्री फायर और पिता के बैंक खाते से खर्च किए गए 13 लाख रुपये.

जानकारी के मुताबिक, यश यादव पढ़ाई में होनहार था लेकिन मोबाइल गेम का दीवाना हो चुका था. उसके पिता ने हाल ही में खेत बेचकर मकान बनाने के लिए 14 लाख रुपये बैंक में जमा किए थे. दो महीने में ही यश ने गेम खेलते-खेलते खाते से 13 लाख रुपये उड़ा दिए. सोमवार को पिता जब पैसे निकालने बैंक पहुंचे तो खाते में केवल एक लाख रुपये बचे थे.

यह भी पढ़ें: कानपुर में रेडियोलॉजी की छात्रा ने की आत्महत्या, सपा विधायक के हॉस्टल में मिला शव

सम्बंधित ख़बरें

ऑनलाइन गेम में रुपये हारने के बाद छात्र ने किया सुसाइड.(Photo: Representational )
कक्षा 6 में पढ़ने वाले छात्र ने ऑनलाइन गेम में उड़ा दिए लाख रुपये, फिर कर ली आत्महत्या 
सिद्धार्थनगर में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष का कथित वीडियो वायरल हो गया  (Photo: Screengrab)
UP: बीजेपी जिला उपाध्यक्ष का वीडियो वायरल, पार्टी ने तुरंत निकाला 
kidnap of child
लखनऊ: बिजनेस के लिए नहीं थे पैसे, रकम जुटाने की खातिर किया बच्चों का अपहरण  
(Photo: AI-generated)
19 साल पुराने डकैती-हत्या केस की केस डायरी गायब, अफसरों पर ही मुकदमा 
A major aircraft accident was averted at Lucknow Airport.
लखनऊ एअरपोर्ट पर टला बड़ा विमान हादसा, डिंपल यादव समेत 151 यात्री सुरक्षित 

जब पिता ने बैंक स्टेटमेंट निकलवाया, तो खुलासा हुआ कि रकम ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर खर्च हुई है. घर लौटने पर पिता ने बेटे को डांटा. इसी के बाद यश घबराकर छत पर बने कमरे में गया और फांसी लगाकर जान दे दी. जब परिवार ने दरवाजा खोला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी. परिजनों का कहना है कि उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि बेटा इतना बड़ा कदम उठा लेगा.

Advertisement

मां ने बताया, अगर मुझे पता होता कि वह पैसे गेम पर खर्च कर रहा है तो मैं तुरंत फोन छीन लेती. मैंने कई बार समझाया था और उसने मेरी कसम भी खाई थी, लेकिन फिर भी उसने ये कर दिया. वहीं, दोस्तों ने बताया कि यश पढ़ाई में अच्छा था और गेम की बातें करता था, मगर पैसों की जानकारी कभी नहीं दी. पड़ोसियों ने भी दुख जताते हुए कहा कि यश बहुत होनहार था लेकिन मोबाइल गेम की लत ने उसकी जिंदगी छीन ली.

मामले में पुलिस ने कही ये बात

डीसीपी निपुण अग्रवाल ने कहा कि जांच में सामने आया है कि लड़के ने पिता के बैंक खाते से लगभग 13 लाख रुपये खर्च कर दिए थे. जब पिता ने बेटे को डांटा, तो उसने ऐसा कदम उठाया. उन्होंने अपील की कि माता-पिता बच्चों की मोबाइल गतिविधियों पर नजर रखें और बैंक खातों की सुरक्षा सुनिश्चित करें.

​​​​​​नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement