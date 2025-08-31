scorecardresearch
 

लखनऊ: घर में चलाई जा रही पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका, 2 लोगों की मौत

लखनऊ के गुडंबा थाना क्षेत्र के बेहटा बाजार इलाके में एक घर में बारूद से विस्फोट हुआ, जिससे मकान मलबे में तब्दील हो गया. हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई. पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है और राहत-बचाव अभियान जारी है.

पटाखा बनाने के लिए रखे बारूद में हुआ धमाका. (Photo- Screengrab)
लखनऊ के गुडंबा थाना क्षेत्र के बेहटा बाजार इलाके में रविवार को एक घर में भीषण विस्फोट हो गया. यह धमाका आलम नाम के शख्स के घर में हुआ, जहां पटाखे बनाने के लिए बारूद रखा हुआ था. धमाका इतना जोरदार था कि पूरा मकान मलबे में तब्दील हो गया. इस धमाके में बताया जा रहा है कि दो लोगों की मौत हो गई है.

मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने बताया कि धमाके में खुद 50 वर्षीय फैक्ट्री संचालक आलम और उनकी 48 वर्षीय पत्नी मुन्नी की मौत हुई है. इस हादसे में अब तक 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. घायलों में नदीम, जैद, एरम, हूरजहां शामिल हैं.

सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से नजदीकी ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया है. तीन लोगों के अब भी मलबे में दबे होने की संभावना है, जिनकी तलाश की जा रही है. 

विस्फोट की जानकारी मिलते ही आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया. मौके पर भारी संख्या में कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात है. पुलिस और रेस्क्यू टीम लगातार राहत-बचाव कार्य में लगी हुई है. फिलहाल इलाके को पूरी तरह से घेर लिया गया है ताकि भीड़ को नियंत्रित रखा जा सके और राहत कार्य में बाधा न आए.

गुडंबा इलाके के इस हादसे ने पटाखों की अवैध फैक्ट्री और बारूद रखने की असुरक्षित स्थिति को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस प्रशासन अब इस पूरे मामले की जांच में जुटा है.

धमाके के बाद पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है. बुल्डोजर की मदद से मलबा हटाया जा रहा है. मलबे से धुआं उठ रहा है. मौके पर भारी भीड़ भी जुट गई. लोगों को मलबे के नजदीक जाने से भी मना किया जा रहा है.

