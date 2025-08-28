Delhi: मौजपुर में ई-रिक्शा पलटने से 8 साल की छात्रा की दर्दनाक मौत, CCTV में कैद हादसा

उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद थाना क्षेत्र के मौजपुर इलाके में एक दर्दनाक हादसे ने परिवार की खुशियां छीन लीं. बुधवार सुबह साढ़े 7 बजे स्कूल जा रही 8 साल की मासूम छात्रा अंशिता पराशर की मौत ई-रिक्शा पलटने से हो गई. यह घटना पास की एक दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि ई-रिक्शा पहले एक बाइक से टकराता है फिर अनियंत्रित होकर पलट जाता है. रिक्शे में कई स्कूली बच्चे और एक शिक्षक सवार थे. अंशिता नीचे दब गई और गंभीर रूप से घायल हो गई. उसे तुरंत गुरुतेग बहादुर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

ई-रिक्शा पलटने से 8 साल की छात्रा की मौत

जानकारी के मुताबिक अंशिता शाहदरा के लिटिल फ्लावर स्कूल में तीसरी कक्षा की छात्रा थी. मां ने बताया कि स्कूल के लिए देरी हो रही थी, इसलिए बेटी अपनी बहन और बच्चों के साथ ई-रिक्शा में गई थी. परिवार का आरोप है कि इलाके में बिना लाइसेंस के ई-रिक्शा चल रहे हैं, जिन्हें नाबालिग और नशेड़ी चला रहे हैं. तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण हादसे बढ़ रहे हैं.

पुलिस आरोपी ई-रिक्शा चालक की तलाश में जुटी

हादसे के बाद रिक्शा चालक फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश में जुटी है. परिवार और स्थानीय लोगों ने सरकार से मांग की है कि ऐसे रिक्शों पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों.

