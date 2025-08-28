scorecardresearch
 

Feedback

Delhi: मौजपुर में ई-रिक्शा पलटने से 8 साल की छात्रा की दर्दनाक मौत, CCTV में कैद हादसा

उत्तर पूर्वी दिल्ली के मौजपुर में स्कूल जाते समय एक ई-रिक्शा पलट गया, जिससे 8 साल की छात्रा अंशिता पराशर की मौत हो गई. हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ, परिवार ने नाबालिग और नशेड़ी चालकों पर रोक लगाने की मांग की. पुलिस फरार रिक्शा चालक की तलाश कर रही है.

Advertisement
X
ई रिक्शा पलटने से छात्रा की मौत (Photo: Screengrab)
ई रिक्शा पलटने से छात्रा की मौत (Photo: Screengrab)

उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद थाना क्षेत्र के मौजपुर इलाके में एक दर्दनाक हादसे ने परिवार की खुशियां छीन लीं. बुधवार सुबह साढ़े 7 बजे स्कूल जा रही 8 साल की मासूम छात्रा अंशिता पराशर की मौत ई-रिक्शा पलटने से हो गई. यह घटना पास की एक दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि ई-रिक्शा पहले एक बाइक से टकराता है फिर अनियंत्रित होकर पलट जाता है. रिक्शे में कई स्कूली बच्चे और एक शिक्षक सवार थे. अंशिता नीचे दब गई और गंभीर रूप से घायल हो गई. उसे तुरंत गुरुतेग बहादुर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

ई-रिक्शा पलटने से 8 साल की छात्रा की मौत 

सम्बंधित ख़बरें

Samhal Report reveals a significant discovery; a terrorist alert in Nepal!
संभल रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, पटना में छात्रा की मौत पर बवाल; देखें बड़ी खबरें  
Outrage over the death of a student in Patna; a girls body found hanging from a tree in Maner.
पटना के स्कूल में छात्रा की मौत, जली या जलाई गई? क्या है मिस्ट्री 
balasore protest
बालासोर में छात्रा की मौत पर हंगामा, सड़क पर उतरे BJD कार्यकर्ता, देखें एक और एक ग्यारह 
There is an uproar over the death of a student in Odisha, and protests are ongoing.
ओडिशा में छात्रा की मौत पर बवाल, यौन उत्पीड़न और लापरवाही पर प्रदर्शन 
बैंगलोर से जयपुर जा रही छात्रा प्लेटफॉर्म पर फिसल गई (Photo: Screengrab).
चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में नर्सिंग छात्रा की मौत, बैतूल रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा 

जानकारी के मुताबिक अंशिता शाहदरा के लिटिल फ्लावर स्कूल में तीसरी कक्षा की छात्रा थी. मां ने बताया कि स्कूल के लिए देरी हो रही थी, इसलिए बेटी अपनी बहन और बच्चों के साथ ई-रिक्शा में गई थी. परिवार का आरोप है कि इलाके में बिना लाइसेंस के ई-रिक्शा चल रहे हैं, जिन्हें नाबालिग और नशेड़ी चला रहे हैं. तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण हादसे बढ़ रहे हैं.

पुलिस आरोपी ई-रिक्शा चालक की तलाश में जुटी

Advertisement

हादसे के बाद रिक्शा चालक फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश में जुटी है. परिवार और स्थानीय लोगों ने सरकार से मांग की है कि ऐसे रिक्शों पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement