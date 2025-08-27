लखनऊ: 4 दिन तक कमरे में पड़ा रहा बेटे का शव, मां को नहीं लगी भनक, ऐसे हुआ खुलासा

लखनऊ के गोमतीनगर में एक इंजीनियर ने अपने घर में आत्महत्या कर ली. लेकिन इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि घर में मौजूद उनकी मानसिक रूप से बीमार मां को 3-4 दिन तक इसकी भनक तक नहीं लगी. बेटे की मौत की खबर तब सामने आई जब दिल्ली में रह रही बहन ने फोन किया, जिसके बाद पुलिस को शव कमरे से मिला.

दरअसल, अतुल तिवारी नामक इंजीनियर ने गोमतीनगर के विरामखंड स्थित अपने घर में आत्महत्या कर ली थी. यह घटना 3 से 4 दिन पहले हुई. उनका शव उनके घर की पहली मंजिल पर मिला. उन्होंने हाथ की नस काटकर अपनी जान दी. पत्नी से विवाद के कारण अतुल काफी समय से तनाव में थे, जिसके चलते उन्होंने यह कदम उठाया.

अतुल अपनी मां सुधा तिवारी के साथ रहते थे. मां ग्राउंड फ्लोर पर और वह पहली मंजिल पर रहते थे. उनकी मां की मानसिक हालत ठीक नहीं है. मंगलवार को जब अतुल की बहन गीतिका ने फोन कर भाई के बारे में पूछा तो मां ने बताया कि उन्होंने अतुल को 4 दिन से नहीं देखा है. संदेह होने पर बहन ने मामा को फोन किया.

मामा ने परिचितों को घर भेजा, जिन्होंने कमरे से तेज दुर्गंध आने पर पुलिस को सूचना दी. गोमतीनगर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. एसीपी गोमती नगर ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला लग रहा है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

