लखनऊ: डॉक्टर शाहीन के घर सन्नाटा पसरा, पड़ोसी बोले- 'परिवार वाले अच्छे लोग, पता नहीं वो कैसे जैश से जुड़ गई'

आतंकी कनेक्शन के मामले में लखनऊ की डॉक्टर शाहीन के घर पर यूपी एटीएस की छापेमारी के एक हफ्ते बाद भी सन्नाटा पसरा हुआ है. पड़ोसियों ने शाहीन और उसके परिवार को शांत स्वभाव का बताते हुए हैरानी जताई कि वह जैश जैसे आतंकी संगठन से कैसे जुड़ गई. पड़ोसियों ने कहा कि इस्लाम आतंकवाद का समर्थन नहीं करता.

डॉक्टर शाहीन के पड़ोसी (Photo- Screengrab)
आतंकी कनेक्शन को लेकर जांच एजेंसियों के रडार पर आई लखनऊ के लालबाग की डॉक्टर शाहीन के घर बीते दिनों यूपी एटीएस ने छापा मारा. छापेमारी के एक हफ्ते बाद भी उसके घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है. गेट खटखटाने के बाद भी कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है. अंदर एक साइकिल और कुछ जूते रखे हुए दिखाई दे रहे हैं. 

शाहीन के पड़ोसियों का बयान 

इस बीच डॉक्टर शाहीन के एक पड़ोसी ने बताया कि परिवार शांत स्वभाव का है और अच्छे लोग हैं, पता नहीं यह सब कैसे हो गया. पड़ोसी ने बताया शाहीन को बचपन से यहां देखा है. कभी सोचा ना था कि उसके बारे में ऐसी खबर आएगी. 

शाहीनके घर के पास में ही रहने वाले मोहम्मद अनवर ने कहा कि डॉक्टर परवेज हमारे साथ खेलता था. कभी नहीं लगता था कि वो किसी आतंकी संगठन की मदद करेगा. शाहीन को भी स्कूल से घर और घर से स्कूल जाते ही देखा है, चुप रहती थी, मोहल्ले में गॉसिप नहीं करती थी, केवल अपने से मतलब रखती थी. पता नहीं जैश से कैसे प्रेरित हो गई. दिल्ली में जो मरे हैं उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं.  इस्लाम कभी आतंकवाद का समर्थन नहीं करता. 

तलाशा जा रहा शाहीन-परवेज का नेटवर्क 

फिलहाल, मामले की जांच लगातार जारी है. एजेंसिया शाहीन और उसके डॉक्टर भाई परवेज से जुड़े लोगों का नेटवर्क तलाश रही है. इसके साथ ही परवेज के नाइट शिफ्ट में काम करने और दिन की गतिविधियों की दिशा में भी जांच चल रही है. 

एक और डॉक्टर से एटीएस ने की पूछताछ

उधर, एरा मेडिकल कॉलेज के एक और डॉक्टर से एटीएस ने पूछताछ की है. जानकारी के मुताबिक, सर्जरी विभाग में तैनात डॉ. निसार से पूछताछ की गई है. डॉ. निसार ने अपनी पढ़ाई जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से की है, जिससे शाहीन भी जुड़ी हुई थी. डॉ. शाहीन वहीं पढ़ाती थीं. एटीएस ने डॉ. निसार से परवेज़ और शाहीन से जुड़े कई बिंदुओं पर जानकारी ली. 

यूपी में अलर्ट

वहीं, दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी में अलर्ट है. लखनऊ में आज नगर निगम ने अपने सफाई कर्मचारियों का चेकिंग अभियान चलाया. अभियान में यह जांच की गई कि कौन लोग बांग्लादेश या रोहिंग्या के हैं जो बिना पहचान कर विभाग में काम कर रहे हैं. 
 
मेयर सुषमा खर्कवाल ने 'आज तक' को बताया कि दिल्ली धमाके के बाद जांच एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद हम अपने विभाग से इसकी शुरुआत कर रहे हैं. ताकि कोई अवैध तरीके से रह न पाए और देश विरोधी गतिविधि न कर पाए. उन्होंने कहा कुछ संदिग्ध बिना पहचान पत्र के यूपी में रह रहे हैं, उनकी तलाश की जा रही है. फिलहाल, मौके पर मौजूद कुछ कर्मचारियों ने बताया कि वह असम से आए हैं और उनके पास अभी एनआरसी है. 

