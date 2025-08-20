scorecardresearch
 

लखनऊ: दबंग भाइयों ने वर्कशॉप एजेंसी सुपरवाइजर को पिस्टल की बट से मारा, वीडियो वायरल

लखनऊ के चिनहट इलाके में सुलतानपुर के दबंग भाइयों ने टोयोटा एजेंसी के सुपरवाइजर पर हमला कर दिया. विवाद गाड़ी लगाने को लेकर शुरू हुआ और देखते ही देखते मारपीट और पिस्टल तानने तक पहुंच गया. यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और वीडियो वायरल हो गया. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

दबंग भाइयों ने सुपरवाइजर को पीटा (Photo: Ankit Mishra/ITG)
राजधानी लखनऊ के चिनहट इलाके में सुलतानपुर के दबंग भाइयों का आतंक देखने को मिला. मंगलवार को सुलतानपुर निवासी बाहुबली साहबुद्दीन अपने भाई इरफान और गुर्गों के साथ चिनहट स्थित सनी टोयोटा एजेंसी में अपनी फॉरच्यूनर गाड़ी को सर्विसिंग कराने के लिए आया था.

एजेंसी के वर्कशॉप सुपरवाइजर प्रमोद विश्वकर्मा ने गाड़ी को जबरन लगाने का विरोध किया. इसी बात पर साहबुद्दीन और उसके भाई इरफान भड़क गए. उन्होंने पहले सुपरवाइजर से गाली-गलौज की और फिर पिस्टल निकालकर उस पर तान दी. इसके बाद दोनों ने मिलकर प्रमोद पर लात-घूंसों और पिस्टल के बट से हमला कर दिया.

दबंग भाइयों ने वर्कशॉप सुपरवाइजर को पीटा

हमले में प्रमोद गंभीर रूप से घायल हो गया. बीच-बचाव करने पहुंचे अन्य कर्मचारियों को भी दबंग भाइयों ने पीट दिया और उन पर भी पिस्टल तान दी. जाते-जाते साहबुद्दीन ने धमकी दी कि एक हफ्ते के भीतर गोली मार दूंगा.

पूरी घटना वर्कशॉप के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. वहीं, कुछ लोगों ने मोबाइल से भी इसका वीडियो बना लिया. जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. पीड़ित सुपरवाइजर ने पुलिस को तहरीर देकर सीसीटीवी फुटेज और वीडियो बतौर सबूत सौंपे.

पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया

शिकायत मिलते ही चिनहट पुलिस हरकत में आई और तत्काल कार्रवाई करते हुए साहबुद्दीन और उसके साथी शहवेज को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने उनके कब्जे से पिस्टल भी बरामद की. दोनों आरोपियों पर हत्या की कोशिश, मारपीट और जान से मारने की धमकी जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

