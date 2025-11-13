लखनऊ: कार में चल रही थी बीयर पार्टी... दारोगा ने टोका तो महिला प्रोड्यूसर ने की बदसलूकी

लखनऊ के नाका हिण्डोला थाना क्षेत्र में सोमवार-मंगलवार की देर रात पुलिस गश्त के दौरान बीयर पार्टी कर रहे चार लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया. पुलिस टीम ने जब बीच सड़क पर खड़ी ऑल्टो कार की जांच की, तो उसमें एक महिला और तीन पुरुष बीयर पीते मिले. वहीं रोक-टोक पर महिला भड़क गई और पुलिस टीम से बदसलूकी शुरू कर दी.

पुलिस के मुताबिक महिला ने दारोगा (SI) अमजद अली की कॉलर पकड़कर वर्दी फाड़ने की कोशिश की, जिससे उनकी शर्ट की बटन टूट गई. स्थिति बिगड़ने पर महिला कॉन्स्टेबलों को मौके पर बुलाया गया. जिसके बाद उसे थाने ले जाया गया. महिला ने थाने में भी हंगामा जारी रखा, पुलिसकर्मियों को गाली दी और चप्पल से मारपीट की.

थाने में मौजूद महिला कॉन्स्टेबल रानी वर्मा, शशि देवी, किरण और फरहीन रिजवी ने किसी तरह महिला को काबू में किया. इस दौरान उसने कॉन्स्टेबल फरहीन रिजवी और किरण के हाथ में दांत से काट लिया. घायल पुलिसकर्मियों को बलरामपुर अस्पताल भेजा गया है. पूछताछ में महिला ने अपना नाम मानसी पांडेय बताया और खुद को फिल्म लाइन प्रोड्यूसर बताया.

जानकारी के अनुसार मानसी पांडेय लखनऊ में बॉलीवुड फिल्मों और वेब सीरीज़ की शूटिंग कराती हैं. उन्होंने जबरिया जोड़ी और ठुकरा के मेरा प्यार जैसी प्रोजेक्ट्स की शूटिंग में लोकल लाइन प्रोड्यूसर के तौर पर काम किया है. पुलिस ने आरोपियों को थाने लाकर पूछताछ की और बाद में उन्हें थाने से ही जमानत दे दी. घटना के बाद पुलिस अधिकारियों ने मामले की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेज दी है.

