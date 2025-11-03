कानपुर में रोडवेज बस ड्राइवरों की गुंडागर्दी, सड़क जाम और पुलिस से बदसलूकी, एंबुलेंस भी फंसी

कानपुर में सोमवार सुबह कल्याणपुर मेट्रो स्टेशन के पास हंगामा की स्थिति बन गई. रोडवेज बस चालक और ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि सड़क पर जाम लग गया. इस जाम में एंबुलेंस समेत कई वाहन घंटों फंसे रहे और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

जानकारी के अनुसार पुलिस कमिश्नर का काफिला गुजरने के कुछ देर बाद ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर मुनेंद्र प्रताप सिंह और बस चालक शैलेंद्र के बीच बहस हो गई. बस चालक का आरोप था कि टीएसआई ने डंडा मारकर बस का शीशा तोड़ दिया. वहीं टीएसआई के मुताबिक चालक ने जानबूझकर बस को सड़क के बीच खड़ा कर ट्रैफिक रोका और बात करने पर अभद्रता की.

रोडवेज बस चालक और ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर के बीच विवाद

विवाद बढ़ने पर सड़क पर जाम लग गया और एंबुलेंस भी फंस गई जिससे मरीज को परेशानी हुई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस को देखते ही चालक शैलेंद्र और परिचालक रंजीत मौके से फरार हो गए.

बस चालक के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस

एसीपी कल्याणपुर रंजीत सिंह ने बताया कि टीएसआई की शिकायत पर दोनों के खिलाफ अभद्रता, धमकी और सरकारी काम में बाधा डालने की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है. बस को थाने में खड़ा कर लिया गया है और दोनों आरोपियों की तलाश की जा रही है. पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग रोडवेज कर्मचारियों की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं.

