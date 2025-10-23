scorecardresearch
 

Feedback

लखनऊ: DRDO में कार्यरत ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम इंजीनियर आकाशदीप की मौत, 6 महीने पहले हुई थी शादी

लखनऊ DRDO में कार्यरत ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम इंजीनियर आकाशदीप गुप्ता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें लोकबंधु अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई. पुलिस ने हार्ट अटैक की आशंका जताई है, लेकिन मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगी. जांच जारी है.

Advertisement
X
ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम इंजीनियर आकाशदीप (Photo- ITG)
ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम इंजीनियर आकाशदीप (Photo- ITG)

राजधानी लखनऊ के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) में कार्यरत ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम इंजीनियर आकाशदीप गुप्ता की मंगलवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. अचानक तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने उन्हें लोकबंधु अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई. 

अस्पताल प्रशासन की सूचना पर आलमबाग पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस के मुताबिक, प्रथम दृष्टया मौत का कारण हार्ट अटैक माना जा रहा है, हालांकि वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.

डीआरडीओ (DRDO) में ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट में सिस्टम इंजीनियर के पद पर कार्यरत आकाशदीप गुप्ता अपनी पत्नी भारती गुप्ता के साथ दिल्ली में रहते थे. लखनऊ के ओमनगर, आलमबाग के मूल निवासी आकाशदीप की पत्नी भारती दिल्ली में केनरा बैंक में कार्यरत हैं. दोनों की शादी इसी साल अप्रैल में हुई थी. दीपावली के अवसर पर यह दंपति दिल्ली से लखनऊ अपने पैतृक घर आए थे. आकाशदीप के पिता कुलदीप गुप्ता जनवरी में उत्तर प्रदेश होम गार्ड के विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं. परिवार में एक विवाहित बहन भी है.

सम्बंधित ख़बरें

Police say Manju waited until midnight to strike while Umesh slept, stabbing him multiple times before fleeing.
सड़क पर वाहनों से वसूली मामले में DGP का एक्शन, तीन जिलों के 11 पुलिसकर्मी सस्पेंड  
Allegations of mistreatment of a Dalit in a temple in Lucknow (Photo- Screengrab)
मंदिर में दलित से अमानवीय व्यवहार पर राजनीति गरमाई, BSP ने दी धमकी 
Dabang attack on youth and clash with police in Lucknow
लखनऊ में दबंगों ने युवक को पीटा और पुलिस से भी भिड़े 
Allegations of mistreatment of a Dalit in a temple in Lucknow (Photo- Screengrab)
'गालियां दीं, पेशाब चटवाई...', लखनऊ के मंदिर में दलित बुजुर्ग से अमानवीय व्यवहार  
Delhi air pollution
सरकार पर AQI डाटा छुपाने का आरोप! 
Advertisement

इस पूरे मामले में आलमबाग इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र ने बताया कि मामले की जांच जारी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है. फिलहाल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की असल वजह सामने आ पाएगी. 

वहीं, आकाशदीप के पिता कुलदीप गुप्ता के मुताबिक, छुट्टी पर बेटा घर आया हुआ था. दिल्ली में उसकी पोस्टिंग थी. उन्होंने अच्छे से दिवाली मनाई. खेलने का शौकीन था. 21 अक्टूबर की शाम को आकाशदीप खेलने गया. रात में जब आया तो खाना खाने के बाद उसे थोड़ी दिक्कत सी महसूस हुई. इसके बाद उसे अस्पताल ले गए, जहां उसने दम तोड़ दिया. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Chapra Vidhan Sabha
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Mahua Chunav
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Raghopur Election
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Mokama Election
    Advertisement