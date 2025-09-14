scorecardresearch
 

कारतूस लेकर सीधे लखनऊ एयरपोर्ट पर घुस गया युवक, मच गया हड़ंकप

लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के दौरान एक यात्री के बैग से 8 मिमी का जिंदा कारतूस मिला. सीआईएसएफ और पुलिस ने आरोपी प्रयागराज के रहने वाले इरफान अहमद को गिरफ्तार कर लिया है. कारतूस के वैध दस्तावेज न मिलने पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी से पूछताछ जारी है.

एयरपोर्ट से यात्री गिरफ्तार (Photo: Representational )
लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीसीएसआई) पर सुरक्षा जांच के दौरान उस वक्त हड़कंप मच गया जब शनिवार तड़के एक यात्री के बैग से जिंदा कारतूस मिला. पुलिस ने यात्री को गिरफ्तार कर लिया है. पकड़े गए आरोपी की पहचान इरफान अहमद (27) के रूप में हुई है, जो प्रयागराज जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र के मलिकपुर गांव का निवासी है.

यात्री के बैग से मिला जिंदा कारतूस

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के अनुसार यह घटना शनिवार तड़के लगभग 3.40 बजे की है. एयरपोर्ट के नियमित सुरक्षा जांच के दौरान एक स्क्रीनिंग सुपरवाइजर ने इरफान अहमद के बैग में 8 मिमी का एक जिंदा कारतूस देखा. इसके बाद तत्काल सीआईएसएफ और एयरपोर्ट पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने इरफान अहमद को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है.

एयरपोर्ट प्रशासन ने बताया कि आरोपी यात्री के पास कारतूस रखने का कोई वैध लाइसेंस या दस्तावेज नहीं मिला. प्राथमिक जांच में आरोपी ने दावा किया कि यह कारतूस गलती से उसके बैग में रह गया. हालांकि पुलिस इसे गंभीरता से लेते हुए गहन पूछताछ कर रही है.

आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने सीआईएसएफ की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है. आरोपी को एयरपोर्ट थाने में रखा गया है और उससे पूछताछ की जा रही है कि कारतूस कहां से आया और इसका इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जाना था. सुरक्षा एजेंसियां यह भी जांच कर रही हैं कि क्या इस मामले का कोई बड़ा नेटवर्क या आपराधिक गतिविधियों से संबंध तो नहीं है.

लखनऊ एयरपोर्ट पर इस तरह की घटना ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.
 

