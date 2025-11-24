scorecardresearch
 

लखनऊ: ई-रिक्शा और ट्रक की टक्कर में 2 लोगों की मौत, चार अन्य घायल

लखनऊ में एक सड़क हादसा हो गया. जिसमें एक परिवार के दो लोगों की मौत हो गई. जबकि चार अन्य लोग घायल हो गए. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत. (Photo: Representational )
सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत. (Photo: Representational )

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रविवार को काकोरी इलाके में एक ई-रिक्शा और ट्रक की टक्कर में आठ साल के लड़के समेत दो लोगों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए. इस बात की जानकारी एक न्यूज एजेंसी को एक पुलिस अधिकारी ने दी.

अधिकारी ने बताया कि यह घटना दोपहर करीब 2.30 बजे हुई जब ई-रिक्शा ड्राइवर शनि (38) अपनी रिश्तेदार गुड़िया (40) और उसके तीन बच्चों – जान्हवी (12), मानवी (10) और वंश (8) के साथ उन्नाव जिले के नवलगंज महाराजपुर में एक शादी में शामिल होने के बाद दुबग्गा इलाके के जमालनगर लौट रहा था.

पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लिया

जैसे ही गाड़ी इब्राहिमगंज और रानीखेड़ा के बीच पहुंची, उसे लखनऊ की तरफ से मोहान रोड की तरफ आ रहे हरियाणा रजिस्ट्रेशन नंबर वाले एक ट्रक ने टक्कर मार दी. पुलिस ने बताया कि टक्कर के बाद ई-रिक्शा पलट गया और उसमें सवार सभी लोग घायल हो गए.

अधिकारियों ने बताया कि पीड़ितों को फर्स्ट एड के लिए विंदा हॉस्पिटल ले जाया गया और बाद में ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया. जहां इलाज के दौरान शनि और वंश की मौत हो गई. ट्रक ड्राइवर की पहचान संभल जिले के रहने वाले मनवीर के तौर पर हुई है. फिलहाल उसे हिरासत में ले लिया गया है और गाड़ी को ज़ब्त कर लिया गया है.

---- समाप्त ----
