वो पहले प्यार जताती… फिर बनाती थी संबंध... बस्ती में पकड़ी गई हनीट्रैप की मास्टरमाइंड लेडी की कहानी!

ये कहानी यूपी के बस्ती जिले की है. एक शातिर महिला लोगों को प्यार के जाल में फंसाती थी, फिर उनके अंतरंग वीडियो और फोटो रिकॉर्ड कर ब्लैकमेल करती थी. उसका गैंग अपने शिकार से लाखों रुपये वसूलता था. महिला अब तक कम से कम तीन लोगों को फंसाकर लाखों की वसूली कर चुकी थी. ये कहानी चौंका देने वाली है..!

हनीट्रैप में फंसाने वाली महिला की कहानी. (Photo: Representational)
यूपी के बस्ती से सनसनीखेज कहानी सामने आई है, जिसने लोगों के साथ-साथ पुलिस को भी चौंका दिया. पुलिस का कहना है कि एक ऐसी शातिर महिला को अरेस्ट किया गया है, जो लोगों को प्यार के जाल में फंसाकर उनसे लाखों रुपये वसूलती थी. यह महिला हनीट्रैप गैंग की मास्टरमाइंड थी. जिसने हनीट्रैप प्लानिंग, ब्लैकमेलिंग की मास्टर स्ट्रेटेजी और गैंग की हेल्प से अब तक लाखों रुपये की वसूली की है.

बस्ती पुलिस के अनुसार, यह शाति महिला अपने शिकार को पहले प्यार का झांसा देती थी. उनको भरोसे में लेकर संबंध बनाती, और उसी दौरान वीडियो और फोटो रिकॉर्ड कर लेती थी. इसके पीछे उसका मकसद साफ था- इन वीडियो और फोटो को हथियार बनाकर शिकार से लाखों की वसूली करना.

पुलिस का कहना है कि यह खेल महिला अकेली नहीं करती थी. उसका एक पूरा गैंग था, जो शिकार को टारगेट करने से लेकर ब्लैकमेलिंग तक उसके साथ काम करता था. लवी ने अब तक कम से कम तीन लोगों को अपने जाल में फंसाकर दस लाख रुपये से अधिक की वसूली की. लेकिन जैसे ही शिकार की हिम्मत जवाब देने लगी, तो वह पुलिस के पास पहुंच गया.

पीड़ित की पत्नी ने पुलिस से की थी शिकायत

दरअसल, यह हाई‑प्रोफाइल मामला कोतवाली थाना क्षेत्र से सामने आया. पीड़ित की पत्नी ने पुलिस को जाकर बताया कि उसके पति को किसी महिला ने फंसाया है और लगातार उससे धन उगाही की जा रही है. पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला गंभीरता से लिया और जांच शुरू की.

जांच में महिला के बारे में पता चला, जो संतकबीरनगर जिले की रहने वाली है. उसने बस्ती के मुंडेरवा थाना क्षेत्र में अपने शिकार को प्यार के जाल में फंसाया था. जैसे ही दोनों के बीच नजदीकी बढ़ती, उसने प्राइवेट वीडियो और फोटो बना रिकॉर्ड कर लिए. फिर उसे ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल करने लगी. धमकी और डर में अपने शिकार से पैसा ऐंठने लगी.

डिप्टी एसपी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि यह महिला अब तक कम से कम तीन लोगों से 10 लाख रुपये से अधिक की वसूली कर चुकी है. इसके बाद वह 50 लाख रुपये की और मांग कर रही थी. लेकिन पीड़ित के परिजनों ने हिम्मत दिखाते हुए पुलिस से शिकायत दर्ज कराई.

बस्ती पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है. जांच के दौरान पुलिस को वीडियो और फोटो सहित कई सबूत मिले हैं. अभी उसके खातों और कॉल डिटेल्स की जांच की जा रही है.

पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि महिला का गैंग सिर्फ शिकार खोजने तक सीमित नहीं था. यह पूरी प्लानिंग बड़ी सतर्कता से होती थी. गैंग के अन्य सदस्य टारगेट को विश्वास में लेने, वीडियो शूट करने और ब्लैकमेलिंग में मदद करते थे.

पुलिस के अनुसार, महिला की प्लानिंग इतनी परफेक्ट थी कि उसके शिकार बिना शक के उसके जाल में फंस जाते थे. वह प्यार और नजदीकी दिखाकर बातों में फंसाती थी. फिर अंतरंग वीडियो और फोटो रिकॉर्ड कर लेती थी. इसके बाद वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देकर पैसे की मांग करने लगती थी. पुलिस ने गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश शुरू कर दी है. साथ ही खातों और कॉल डिटेल की जांच जारी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि महिला अकेली नहीं थी और गैंग में कौन‑कौन शामिल थे.

