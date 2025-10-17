Noida: IPS पर पत्नी ने दर्ज कराई FIR, कहा- शादी में दो करोड़ खर्च होने के बाद भी हुआ दहेज उत्पीड़न

नोएडा के सेक्टर 126 थाना क्षेत्र में कर्नाटक कैडर के IPS अधिकारी शिवांसु राजपूत (2019 बैच) और उनके परिवार के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. शिकायत IPS की पत्नी डॉ. कृति सिंह ने दर्ज कराई है. FIR कुल 41 पन्नों की है, जिसमें पति के अलावा उनकी सास, ससुर, देवर, देवरानी और कुल सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

शिकायत में दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का आरोप लगाया गया है. डॉ. कृति सिंह का कहना है कि शादी में करीब दो करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद उन्हें मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा. FIR में यह भी आरोप लगाया गया है कि IPS शिवांसु राजपूत के कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध हैं.

शादी लव मैरेज के तहत हुई थी और इसमें 5 स्टार होटल में बड़े स्तर पर शादी समारोह आयोजित किया गया था. शिकायत में IPS के दोस्तों के नाम का भी जिक्र किया गया है, जिन पर कुछ घटनाओं में संलिप्त होने का आरोप है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर IPS अधिकारी और उनके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जांच के दौरान सभी आरोपों की तह तक जाने की कोशिश की जा रही है. इस मामले में पुलिस द्वारा जल्द ही आरोपियों की स्थिति स्पष्ट करने की उम्मीद है. यह मामला दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और अवैध संबंधों जैसे गंभीर आरोपों से जुड़ा है.

