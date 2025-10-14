scorecardresearch
 

Feedback

बहराइच में प्रतिबंधित कोडीन कफ सीरप की बड़ी खेप बरामद, दो गिरफ्तार, क्रेटा कार से हो रही थी सप्लाई

देवीपाटन मंडल के सहायक औषधि आयुक्त ने बहराइच के दरगाह क्षेत्र के सलारगंज में मोहम्मद अली के घर छापा मारकर प्रतिबंधित कोडीन कफ सीरप और दर्द निवारक कैप्सूल की बड़ी खेप पकड़ी. इस अवैध कारोबार में शामिल दो लोगों को हिरासत में लिया गया है. अवैध सप्लाई में इस्तेमाल हो रही लखनऊ नंबर की एक ब्लैक क्रेटा कार भी बरामद हुई है, जिसमें नारकोटिक प्रकार की दवाएं मिली हैं.

Advertisement
X
बहराइच में अवैध प्रतिबंधित दवाओं के खिलाफ कार्रवाई (Photo- ITG)
बहराइच में अवैध प्रतिबंधित दवाओं के खिलाफ कार्रवाई (Photo- ITG)

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में अवैध प्रतिबंधित दवाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है. देवीपाटन मंडल के सहायक औषधि आयुक्त मुकेश जैन को लखनऊ स्थित कार्यालय औषधि प्रशासन आयुक्त से कोडीन युक्त सीरप खरीदे जाने की सूचना मिली थी. इसी सूचना के आधार पर दरगाह शरीफ थाना क्षेत्र के सलारगंज में मोहम्मद अली के घर पर छापेमारी की गई. टीम ने वहां से भारी मात्रा में प्रतिबंधित कोडीन कफ सीरप और दर्द निवारक कैप्सूल बरामद किए. इस मामले में दो लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि एक व्यक्ति फरार चल रहा है. 

सप्लाई के लिए लग्जरी कार का इस्तेमाल

छापेमारी के दौरान प्रतिबंधित दवाओं की सप्लाई के लिए प्रयोग में लाई जा रही एक ब्लैक कलर की क्रेटा कार भी पकड़ी गई. इस कार पर लखनऊ परिक्षेत्र का वाहन नंबर अंकित है. सहायक आयुक्त मुकेश जैन ने बताया कि कार में नारकोटिक प्रकार की औषधियां मिली हैं, इसलिए इसे साक्ष्य के रूप में लिया गया है.  

सम्बंधित ख़बरें

महिला समेत 5 लोग घायल.(Photo: AI-generated)
भेड़ियों ने 12 घंटे में 5 लोगों पर किया हमला, 4 बच्चे घायल, गांवों में दहशत का माहौल 
Terror of man-eating animal in Bahraich (PHOTO- ITG)
बहराइच में भेड़िए का हमला, दो महिलाएं घायल 
man holding fire torch
बहराइच के घर में मिलीं 6 लाशें, सनकी ने दो बच्चों की हत्या कर लगा दी आग 
Wolf attacks woman in Bahraich.
बहराइच में भेड़िए ने पति-पत्नी को मार डाला, क्षत-विक्षत मिली लाश, ग्रामीणों का गुस्सा फूटा 
The terror of wolves in Bahraich, danger to children!
बहराइच में भेड़ियों का आतंक, 4 बच्चों को बनाया शिकार 

नारकोटिक प्रकार की औषधियों के सेवन से 'सीडिएशन' पैदा होता है, जो धीरे-धीरे लत का रूप ले लेता है. पकड़े गए लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है ताकि इस अवैध कारोबार के पूरे नेटवर्क का पता चल सके. 

ड्रग विभाग ने अपनाया सख्त रुख

सहायक आयुक्त ने बताया कि एक व्यक्ति की तलाश करने पर पता चला कि उसका फर्म लाइसेंस लंबे समय से कार्यरत नहीं है. उनसे दवाओं की बिक्री के बारे में पूछताछ की गई. इस अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों से जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि यह काला कारोबार कितना फैला है.  

Advertisement

आपको बता दें कि हाल ही में मध्य प्रदेश में जहरीली कफ सीरप के प्रयोग से 22 बच्चों की मौत के बाद यूपी का औषधि प्रशासन विभाग प्रतिबंधित दवाओं को लेकर बेहद सख्त हो गया है. बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार कंपनी का लाइसेंस रद्द कर मालिक को गिरफ्तार किया जा चुका है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement