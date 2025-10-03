गर्लफ्रेंड से मिलने गए युवक से ऐसी बर्बरता... न्यूड कर पीटा, मुंडन कराया, गरम तवे पर बैठाकर मुंह पर किया पेशाब

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक विधवा महिला से मिलने पहुंचे उसके प्रेमी को परिजनों ने पकड़ लिया. इसके बाद अमानवीयता की हदें पार कर दीं. युवक को न केवल बेरहमी से पीटा गया, बल्कि उसके साथ ऐसी हैवानियत की गई, जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आ गई और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

मामला मोहम्मदी थाना क्षेत्र के भरीगवां गांव का है. यहां के रहने वाले राजू यादव का एक महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था. उस महिला के पति का निधन हो चुका है. 24-25 सितंबर की रात महिला ने राजू को घर पर मिलने के लिए बुलाया था. राजू जैसे ही वहां पहुंचा, महिला के परिजनों को इसकी भनक लग गई और उन्होंने उसे पकड़ लिया.

यह भी पढ़ें: हाथ-पैर बांधे, पानी से भरे ड्रम में डुबोकर प्रेमिका को उतारा मौत के घाट, फिर प्रेमी ने किया सरेंडर

राजू को पकड़ने के बाद परिजनों ने उसे न्यूज कर दिया. इसके बाद उसका जबरन मुंडन कराया गया और फिर उसे गरम तवे पर बैठाया गया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया. आरोपियों ने युवक के साथ और भी अमानवीय हरकतें कीं- उसके मुंह पर पेशाब तक कर दिया. इस दौरान मौजूद कुछ लोगों ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Advertisement

मामले का वीडियो सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैला गई. इस घटना में महिला के परिवार के पांच लोगों के शामिल होने की बात सामने आई है. आरोपियों की पहचान सत्येंद्र यादव, पुनीत यादव, जसविंद, जितेंद्र और सुमित यादव के रूप में हुई है. वीडियो वायरल होते ही मोहम्मदी थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पांचों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है.

---- समाप्त ----