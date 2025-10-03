scorecardresearch
 

गर्लफ्रेंड से मिलने गए युवक से ऐसी बर्बरता... न्यूड कर पीटा, मुंडन कराया, गरम तवे पर बैठाकर मुंह पर किया पेशाब

लखीमपुर खीरी में शर्मनाक घटना सामने आई है. यहां गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचे युवक को उसके परिजनों ने पकड़ लिया. इसके बाद युवक को न्यूड कर पीटा, मुंडन कराया और गरम तवे पर बैठाकर उसके मुंह पर पेशाब किया गया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया. आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

गर्लफ्रेंड से मिलने गए प्रेमी से बर्बरता. (Photo: Representational)
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक विधवा महिला से मिलने पहुंचे उसके प्रेमी को परिजनों ने पकड़ लिया. इसके बाद अमानवीयता की हदें पार कर दीं. युवक को न केवल बेरहमी से पीटा गया, बल्कि उसके साथ ऐसी हैवानियत की गई, जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आ गई और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

मामला मोहम्मदी थाना क्षेत्र के भरीगवां गांव का है. यहां के रहने वाले राजू यादव का एक महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था. उस महिला के पति का निधन हो चुका है. 24-25 सितंबर की रात महिला ने राजू को घर पर मिलने के लिए बुलाया था. राजू जैसे ही वहां पहुंचा, महिला के परिजनों को इसकी भनक लग गई और उन्होंने उसे पकड़ लिया.

राजू को पकड़ने के बाद परिजनों ने उसे न्यूज कर दिया. इसके बाद उसका जबरन मुंडन कराया गया और फिर उसे गरम तवे पर बैठाया गया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया. आरोपियों ने युवक के साथ और भी अमानवीय हरकतें कीं- उसके मुंह पर पेशाब तक कर दिया. इस दौरान मौजूद कुछ लोगों ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

मामले का वीडियो सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैला गई. इस घटना में महिला के परिवार के पांच लोगों के शामिल होने की बात सामने आई है. आरोपियों की पहचान सत्येंद्र यादव, पुनीत यादव, जसविंद, जितेंद्र और सुमित यादव के रूप में हुई है. वीडियो वायरल होते ही मोहम्मदी थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पांचों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है.

