हाथ-पैर बांधे, पानी से भरे ड्रम में डुबोकर प्रेमिका को उतारा मौत के घाट, फिर प्रेमी ने किया सरेंडर  

मध्य प्रदेश के देवास जिले से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है. यहां एक युवक ने अपनी प्रेमिका को पानी से भरे ड्रम में डुबोकर मौत के घाट उतार दिया. शव को हाथ-पैर बांधकर कमरे में छोड़ दिया और खुद फरार हो गया. यह वारदात वैशाली एवेन्यू कॉलोनी की है.

29 सितंबर को युवती अपने घर से कॉलेज जाने का कहकर निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई. जांच के दौरान पता चला कि युवती का मोनू उर्फ मनोज चौहान नाम के युवक से प्रेम प्रसंग था. इसी बीच आरोपी ने परिजनों को गुमराह करने की कोशिश की और कहा कि दोनों कहीं जा रहे हैं. लेकिन बुधवार दोपहर उसने अचानक परिजनों को मैसेज कर बताया कि वह युवती की हत्या कर चुका है और शव उसके कमरे में है.

ड्रम में डुबोकर प्रेमिका की हत्या

पुलिस ने तत्काल वैशाली एवेन्यू स्थित किराए के मकान का ताला तोड़ा तो अंदर पानी के ड्रम के पास बेडशीट से ढका शव मिला. मृतका की पहचान लक्षिता चौधरी के रूप में हुई. युवती गरबे की पोशाक में थी और शव खराब हालत में मिला.

थाने पहुंचकर प्रेमी ने किया सरेंडर

शाम को आरोपी मोनू चौहान खुद सिटी कोतवाली पहुंचा और सरेंडर कर दिया. उसने पुलिस को बताया कि वह युवती से बेहद प्यार करता था लेकिन उसे किसी और के संपर्क में पाकर गुस्से में हत्या कर दी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए इंदौर भेजा और आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है. फिलहाल मामले की बारीकी से जांच की जा रही है.

