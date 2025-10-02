scorecardresearch
 

Feedback

हाथ-पैर बांधे, पानी से भरे ड्रम में डुबोकर प्रेमिका को उतारा मौत के घाट, फिर प्रेमी ने किया सरेंडर  

मप्र के देवास में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया. प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को पानी के ड्रम में डुबोकर हत्या कर दी और शव के हाथ-पैर बांधकर फरार हो गया. युवती 29 सितंबर से लापता थी. बुधवार को पुलिस ने वैशाली एवेन्यू कॉलोनी से शव बरामद किया. आरोपी मोनू चौहान ने शाम को खुद थाने में सरेंडर कर दिया.

Advertisement
X
प्रेमिका की हत्या के बाद आरोपी ने किया सरेंडर (Photo: Shaquil Khan/ITG)
प्रेमिका की हत्या के बाद आरोपी ने किया सरेंडर (Photo: Shaquil Khan/ITG)

मध्य प्रदेश के देवास जिले से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है. यहां एक युवक ने अपनी प्रेमिका को पानी से भरे ड्रम में डुबोकर मौत के घाट उतार दिया. शव को हाथ-पैर बांधकर कमरे में छोड़ दिया और खुद फरार हो गया. यह वारदात वैशाली एवेन्यू कॉलोनी की है.

29 सितंबर को युवती अपने घर से कॉलेज जाने का कहकर निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई. जांच के दौरान पता चला कि युवती का मोनू उर्फ मनोज चौहान नाम के युवक से प्रेम प्रसंग था. इसी बीच आरोपी ने परिजनों को गुमराह करने की कोशिश की और कहा कि दोनों कहीं जा रहे हैं. लेकिन बुधवार दोपहर उसने अचानक परिजनों को मैसेज कर बताया कि वह युवती की हत्या कर चुका है और शव उसके कमरे में है.

ड्रम में डुबोकर प्रेमिका की हत्या

सम्बंधित ख़बरें

police informer suspicion attack murder in Bijapur
घर में घुसे, बाहर खींचा और काट डाला... मुखबिर होने के शक में नक्सलियों ने किया मर्डर 
Dharmasthala Mass Burial Case
धर्मस्थल कांड में नया मोड़... कोर्ट में पलटा गवाह, क्या किसी साजिश के तहत रची गई रेप-मर्डर की कहानी? 
दो बदमाशों को लगी गोली (Photo: Screengrab)
गुरुग्राम में एनकाउंटर, नजफगढ़ डबल मर्डर केस के दो आरोपी गिरफ्तार  
TWO CRIMINALS INJURED DURING JOINT OPERATION BETWEEN POLICE & CIA
बदमाशों और पुलिस के बीच जमकर चली गोलियां, डबल मर्डर केस के गवाह की हत्या के आरोपी घायल  
दुश्मनी, प्रॉपर्टी या फैमिली इश्यू... बिहार में क्यों होते हैं मर्डर, जानें- कैसा है कानून-व्यवस्था का हाल 

पुलिस ने तत्काल वैशाली एवेन्यू स्थित किराए के मकान का ताला तोड़ा तो अंदर पानी के ड्रम के पास बेडशीट से ढका शव मिला. मृतका की पहचान लक्षिता चौधरी के रूप में हुई. युवती गरबे की पोशाक में थी और शव खराब हालत में मिला.

थाने पहुंचकर प्रेमी ने किया सरेंडर 

Advertisement

शाम को आरोपी मोनू चौहान खुद सिटी कोतवाली पहुंचा और सरेंडर कर दिया. उसने पुलिस को बताया कि वह युवती से बेहद प्यार करता था लेकिन उसे किसी और के संपर्क में पाकर गुस्से में हत्या कर दी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए इंदौर भेजा और आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है. फिलहाल मामले की बारीकी से जांच की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement