लखीमपुर खीरी में मनचले ने छात्रा को दौड़ाया, लाइब्रेरी के अंदर घुसकर की छेड़छाड़, वीडियो वायरल

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां लाइब्रेरी जा रही एक छात्रा का अमन उर्फ शहबाज नाम के मनचले ने पीछा किया. हद तो तब हो गई जब वह पीछा करते-करते लाइब्रेरी के अंदर घुस गया और छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने लगा.

डर के मारे बाद छात्रा ने भागकर लाइब्रेरी के रिसेप्शन में शरण ली और खुद को सुरक्षित किया. यह पूरी घटना मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इससे लोगों में काफी आक्रोश है.

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक छात्रा लाइब्रेरी की ओर जा रही है और उसके पीछे-पीछे एक मनचला आ रहा है. जैसे ही उसे मौका मिला, उसने छात्रा के साथ छेड़छाड़ की. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लखीमपुर पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया.

पुलिस ने छात्रा के परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी शहबाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. सीओ सिटी लखीमपुर (अंडर ट्रेनी आईपीएस) विवेक तिवारी ने इस घटना की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र में एक लड़की लाइब्रेरी जा रही थी, जिसका पीछा एक युवक ने किया और उसके साथ छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया. देखें वीडियो-

Advertisement

अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए परिजनों की शिकायत पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

---- समाप्त ----