UP: 7वीं के छात्र की स्कूल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, 4 पर केस दर्ज

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हाटा नगर पालिका क्षेत्र के मुजहना रहीम स्थित एक आवासीय विद्यालय के एक छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. फिलहाल मामले में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटने से मौत की पुष्टि

जानकारी के अनुसार देवरिया के रामपुर निवासी सातवीं कक्षा के छात्र कृष्णा दुबे (12) का शव शुक्रवार सुबह पुलिस ने संस्कृत विद्या प्रबोधिनी पाठशाला में संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किया था. पुलिस ने बताया कि छात्र की मौत की खबर सुनकर उसके परिजन स्कूल पहुंचे और उसकी हत्या का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया.

मामले में पूर्व प्रधानाचार्य प्रभुनाथ पांडेय और वर्तमान प्रधानाचार्य अवधेश द्विवेदी सहित चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने आगे बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्र की गला घोंटने से मौत की पुष्टि हुई है.

पुलिस ने शुरू की जांच

कुशीनगर के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा शनिवार को जांच करने के लिए स्कूल पहुंचे और छात्रों और कर्मचारियों से पूछताछ की. मृतक छात्र के पिता ने पुलिस में दर्ज अपनी शिकायत में कहा है कि उन्हें 12 सितंबर की सुबह करीब 3 बजे अपने बेटे की मौत की सूचना मिली. उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी और कुछ अज्ञात लोग उनके बेटे की हत्या के लिए ज़िम्मेदार हैं.

मिश्रा ने कहा कि सभी बिंदुओं पर गहन जांच की जा रही है और पूछताछ जारी है. निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.

