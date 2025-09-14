ऑफिस भेजा छुट्टी का मैसेज… 10 मिनट बाद हो गई मौत, बॉस बोले- यकीन नहीं हो रहा...

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है. एक्स (X) पर यूजर केवी अय्यर ने अपने जूनियर सहकर्मी शंकर की अचानक मौत की खबर शेयर की. केवी अय्यर ने अपनी पोस्ट में लिखा कि 13 सितंबर की सुबह 8:37 बजे मेरे ऑफिस में काम करने वाले शंकर ने अय्यर को मैसेज भेजा— "पीठ दर्द है, छुट्टी चाहिए." अय्यर ने तुरंत जवाब दिया— "ठीक है, आराम करो." लेकिन सिर्फ 10 मिनट बाद, यानी 8:47 बजे, शंकर की मौत हो गई.



शराब- सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया

केवी अय्यर ने आगे बताया कि शंकर की उम्र मात्र 40 साल थी. न वो शराब पीते थे, न धूम्रपान करते थे. पूरी तरह स्वस्थ जीवनशैली जीते थे. वह शादीशुदा थे और उनका एक बच्चा भी है. सुबह 11 बजे अय्यर को कॉल आया कि शंकर अब इस दुनिया में नहीं रहे. पहले उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन घर जाकर देखा तो सच सामने था. डॉक्टरों के अनुसार, मौत की वजह हार्ट अटैक यानी अचानक दिल की धड़कन बंद होना थी.

DEVASTATING INCIDENT WHICH HAPPENED TODAY MORNING :-



One of my colleague, Shankar texted me today morning at 8.37 am with a message

"Sir, due to heavy backpain I am unable to come today. So please grant me leave." Such type of leave requests, being usual, I replied "Ok take… — KV Iyyer - BHARAT 🇮🇳🇮🇱 (@BanCheneProduct) September 13, 2025





हार्ट अटैक से हुई मौत

अय्यर ने बताया कि उनकी मौत का कारण हृदय गति रुकना था. उन्होंने बताया कि शंकर अपनी मौत से कुछ मिनट पहले तक होश में थे और अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे. अय्यर ने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा, "उन्हें दिल का दौरा पड़ा. चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने सुबह 8.37 बजे मुझे छुट्टी के लिए मैसेज किया और 8.47 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली. एक व्यक्ति, होश में रहते हुए, अपनी आखिरी सांस से 10 मिनट पहले मुझे मैसेज करता है. मैं पूरी तरह से स्तब्ध हूं. उन्होंने अपनी पोस्ट को एक सलाह के साथ समाप्त किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जीवन अनिश्चित है और हम सभी को अपने आस-पास के लोगों के प्रति दयालु होने का प्रयास करना चाहिए.

