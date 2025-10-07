क्षत्रिय सम्मेलन में शामिल होने पर उठे सवाल तो बृजभूषण सिंह बोले- मैं तो सर्व समाज की बात करता हूं

अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की रैली पर उठे विवाद को लेकर बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है. विपक्ष ने योगी सरकार पर ठाकुरों की रैलियों को छूट देने का आरोप लगाया था. बृजभूषण ने इसका जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए वे केवल जातिगत जहर घोलने का काम कर रहे हैं.

विपक्ष पर लगाया 'जातिगत जहर घोलने' का आरोप

क्षत्रिय महासभा की हालिया रैली को लेकर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए थे कि योगी सरकार के निर्देशों के बावजूद ऐसी ठाकुरों की रैलियों पर रोक क्यों नहीं लग रही. इन आरोपों का जवाब देते हुए बृजभूषण सिंह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा, "विपक्ष के पास न तो समझ है, न ही कोई ठोस मुद्दा. इसलिए वे सिर्फ जातिगत जहर घोलने का काम कर रहे हैं."

'मेरा कोई जातिगत एजेंडा नहीं'

बृजभूषण ने स्पष्ट किया कि वह किसी एक जाति विशेष की नहीं, बल्कि सर्व समाज की बात करते हैं. उन्होंने कहा, "चाहे वह क्षत्रिय हों, ब्राह्मण हों या मुस्लिम समाज, मैं सभी की भलाई के लिए काम करता हूं." जब उनसे भविष्य में ऐसी रैलियों के आयोजन पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य समाज के हर वर्ग को जोड़ना है.

योगी सरकार के निर्देशों पर भी सवाल

विपक्ष का आरोप है कि योगी सरकार चुनिंदा जातियों की रैलियों को छूट दे रही है, जबकि अन्य समुदायों पर सख्ती की जा रही है. इस पर बृजभूषण सिंह ने दो टूक कहा, "मेरा कोई जातिगत एजेंडा नहीं है. मैं सबकी बात करता हूं, इसलिए मुझे रोकने का कोई सवाल ही नहीं उठता." गौरतलब है कि योगी सरकार ने प्रदेश में जाति आधारित रैलियों पर नियंत्रण की बात कही थी, जिसके चलते राजनीतिक गर्मी बढ़ गई है.

