'खेसारी लाल नचनिया हैं तो हेमा मालिनी कोई...', बोले सपा विधायक ओमप्रकाश सिंह

बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही एनडीए और महागठबंधन के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. भोजपुरी अभिनेता और राजद प्रत्याशी खेसारी लाल यादव को एनडीए नेताओं द्वारा “नचनिया” कहे जाने पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री एवं जमानियां से मौजूदा विधायक ओमप्रकाश सिंह ने एनडीए पर तीखा पलटवार किया है.

उन्होंने अपने पैतृक गांव सेवराई गाजीपुर में छठ के दौरान एक सवाल के जवाब में भाजपा और एनडीए पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर खेसारी लाल नचनिया हैं, तो हेमा मालिनी कौन सी सीता मैया हैं?

विधायक ओमप्रकाश ने कहा कि खेसारी गरीब का बेटा है, जिसने भोजपुरी में बोलकर बिहार का नाम मुंबई तक रोशन किया. अंग्रेजी में बोलने वाला कलाकार कहलाता है और भोजपुरी में बोलने वाला नचनिया, यह दोहरा मापदंड ठीक नहीं.

ओमप्रकाश सिंह ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग मामा मारीच के वंशज हैं, जो भेष बदलकर जनता को ठगते हैं. जीएसटी घटाने की बात करते हैं, लेकिन सीमेंट और कपड़े के दाम बढ़ गए. यह सब छलावा है. उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई जैसे मुद्दे जनता के बीच प्रमुख रहेंगे. किसानों को खाद न मिलना भी बड़ा प्रश्न है.

छठ पूजा पर अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए उन्होंने कहा- अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो अखिलेश यादव से कहकर सभी तालाबों और पोखरों को पक्का करवाया जाएगा, ताकि छठ व्रतियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो.

वहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए ओमप्रकाश ने कहा कि यह बिहार का दुर्भाग्य है कि उसे ऐसा मुख्यमंत्री मिला है, जिसे दो साल से याद ही नहीं कि वो कर क्या रहा है. ऐसे व्यक्ति को न पद मिलना चाहिए, न प्रतिष्ठा. अंत में उन्होंने दावा किया कि इस बार बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है.

आपको बता दें कि बिहार के बक्सर से लगी जमानियां सीट से सपा के कद्दावर नेता ओमप्रकाश सिंह, बीएचयू की छात्र राजनीति से सक्रिय हैं. पूर्व सांसद, दो बार सपा सरकार में मंत्री रहे वर्तमान सपा विधायक ओमप्रकाश सिंह ने दावा किया कि इस बार बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है.

