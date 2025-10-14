नर्स ने गुस्से में लगा दिया गलत वीगो, संक्रमण फैलने से हाथ काटने की आई नौबत... लखनऊ के KGMU में बड़ी लापरवाही

लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में एक नर्स की लापरवाही से 60 वर्षीय महिला मरीज की हालत गंभीर हो गई है. आरोप है कि नर्स ने गुस्से में मरीज को गलत वीगो (IV line) लगा दिया, जिससे महिला का हाथ सूजकर काला पड़ गया. अब हालत यह है कि महिला का हाथ काटने की नौबत आ गई है.

जानकारी के मुताबिक, लखनऊ की रहने वाली 60 वर्षीय केसरी देवी पिछले एक महीने से केजीएमयू के हड्डी रोग विभाग में भर्ती हैं. बीते सप्ताह मरीज के परिजनों ने ड्यूटी पर मौजूद नर्स से वीगो लगाने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन नर्स ने कई बार कहने के बावजूद देरी की. जब परिजनों ने उसके केबिन के सामने बैठकर इंतज़ार शुरू किया, तो नर्स भड़क गई और गुस्से में गलत जगह पर वीगो लगा दिया. कुछ देर बाद महिला के हाथ में सूजन आने लगी, लेकिन नर्स ने शिकायत के बावजूद दोबारा ध्यान नहीं दिया.

यह भी पढ़ें: इंजेक्शन वाली साजिश... डॉक्टर और नर्स के अफेयर में पत्नी की एंट्री से बदल गई कहानी

काटना पड़ सकता है हाथ

हाथ की सूजन बढ़ने पर जब ड्यूटी बदली, तब नई नर्स ने जांच में बताया कि वीगो गलत नस में लगाया गया था. जिससे इंफेक्शन फैल गया है. अब मरीज का हाथ पूरी तरह काला पड़ चुका है. डॉक्टरों को आशंका है कि अगर संक्रमण आगे फैला, तो महिला का हाथ काटना पड़ सकता है. परिजनों ने इस पूरे मामले की शिकायत अस्पताल प्रशासन से की है.

Advertisement

मामले की गंभीरता को देखते हुए केजीएमयू प्रशासन ने जांच समिति गठित कर दी है. प्रवक्ता प्रो. के.के. सिंह ने कहा है कि “गलत वीगो लगाने से हाथ काला पड़ने की शिकायत मिली है. जांच के लिए समिति बनाई गई है और दोषी पाए जाने पर संबंधित नर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.” यह घटना न सिर्फ अस्पताल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाती है, बल्कि मरीजों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंताएं खड़ी करती है.

---- समाप्त ----