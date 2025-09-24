scorecardresearch
 

इंजेक्शन वाली साजिश... डॉक्टर और नर्स के अफेयर में पत्नी की एंट्री से बदल गई कहानी

बरेली में डॉक्टर-नर्स की मोहब्बत का रिश्ता जुनून से जुर्म बन गया. शादी का दबाव झेल रहे डॉक्टर शिवपाल कश्यप ने प्रेमिका को इंजेक्शन देकर बेहोश किया, गाड़ी से कुचलने की कोशिश की और सड़क किनारे नग्न हालत में फेंक गया. होश आने पर नर्स ने राज खोला, डॉक्टर गिरफ्तार हुआ. इलाज के दौरान युवती की मौत के बाद पुलिस ने केस को हत्या में बदलते हुए आरोपी को जेल भेज दिया.

नर्स की मौत के बाद डॉक्टर पर हत्या का केस दर्ज हो गया (Photo: AI-generated)
यूपी के बरेली में एक डॉक्टर और नर्स की दोस्ती धीरे-धीरे अफेयर में बदली. अफेयर ने रिश्ता तोड़ने और बनाने की जिद को जन्म दिया और यह जिद आखिरकार खौफनाक षड्यंत्र में बदल गई. डॉक्टर ने अपने गुनाह को छिपाने और नर्स को रास्ते से हटाने के लिए इंजेक्शन का सहारा लिया, उसे गाड़ी में बैठाकर मारने की कोशिश की और नग्न अवस्था में सड़क किनारे फेंककर फरार हो गया. लेकिन जख्मी नर्स की सांसें अभी बाकी थीं और होश आने के बाद उसने वह सच उजागर किया, जिसने पूरा राज खोल दिया. 

दोस्ती से अफेयर तक की कहानी

बरेली पुलिस के मुताबिक, आरोपी डॉक्टर शिवपाल कश्यप और 22 वर्षीय युवती की मुलाकात ट्रेनिंग के दौरान हुई थी. युवती एएनएम का कोर्स कर चुकी थी और उसी अस्पताल में नौकरी करती थी, जहां शिवपाल तैनात था. साथ काम करने के दौरान दोनों करीब आए और दोस्ती ने प्रेम संबंध का रूप ले लिया. लेकिन इस रिश्ते की सबसे बड़ी अड़चन थी डॉक्टर की पत्नी. शिवपाल पहले से शादीशुदा था. जब पत्नी को अफेयर की भनक लगी, तो घर में क्लेश बढ़ने लगा. इधर युवती चाहती थी कि डॉक्टर उससे शादी करे. उसने यहां तक कर दिया कि सार्वजनिक रूप से कोर्ट मैरिज का दबाव बनाया. डॉक्टर भी बार-बार उसे झूठे सपने दिखाता रहा. एक बार तो युवती ने उसके कमरे पर उसकी मांग में सिंदूर तक भरवा लिया, ताकि रिश्ता आधिकारिक लग सके. लेकिन असलियत यह थी कि डॉक्टर न पत्नी से रिश्ता तोड़ना चाहता था और न ही प्रेमिका से.यह दोहरी जिंदगी आखिरकार उसकी साजिश का कारण बनी. 

मौत वाली रात का सच 

16 सितंबर की रात लगभग 10:30 बजे थाना बिथरी चैनपुर क्षेत्र में एक बाईपास पर घायल युवती मिली. पुलिस को सूचना मिली तो तुरंत मौके पर पहुंचकर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. युवती गंभीर रूप से जख्मी थी और उसके शरीर पर ऐसे निशान थे, जो किसी बड़े हादसे या साजिश की ओर इशारा कर रहे थे. पुलिस और डॉक्टरों की टीम ने उसे लगातार हिम्मत दी. जब होश आया तो उसने एक-एक करके सारी बातें बताईं. उसने साफ किया कि उसका प्रेमी डॉक्टर शिवपाल कश्यप ही उसे मौत के मुंह में धकेलने वाला है. 

डॉक्टर की हैवानियत

पुलिस जांच में सामने आया कि 16 सितंबर की रात युवती ने पेट दर्द की शिकायत की थी. इसी बहाने डॉक्टर उसे अपनी कार से डोहरा रोड ले गया. रास्ते में उसने उसे पेनकिलर और नशे के दो इंजेक्शन लगाए. युवती बेहोश होने लगी तो डॉक्टर ने गाड़ी की रफ्तार तेज की और उसे जान से मारने की कोशिश की. इतना ही नहीं, लड़की को मरा हुआ समझकर उसने उसके कपड़े तक हटा दिए और सड़क किनारे फेंककर फरार हो गया. उसकी योजना साफ थी ताकि लोगों को लगे कि युवती किसी अज्ञात व्यक्ति का शिकार हुई है और मामला यौन उत्पीड़न से जुड़ा है. लेकिन किस्मत ने साथ दिया. युवती की सांसें अभी बाकी थीं और राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी.

पुलिस की तफ्तीश

बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया, घटना की जानकारी मिलते ही घायल युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. लगातार बातचीत और भरोसा दिलाने के बाद उसने बयान दिया और उसी के आधार पर डॉक्टर शिवपाल कश्यप को गिरफ्तार किया गया. उसके खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ. जांच के दौरान आरोपी के निशानदेही पर पुलिस ने युवती के कपड़े भी बरामद कर लिए गए. 

मौत से पहले का बयान

इलाज के दौरान युवती ने वीडियो बयान दिया था, जिसमें उसने डॉक्टर की करतूत का खुलासा किया. बयान में उसने बताया कि शादी का दबाव बनाने पर डॉक्टर ने पहले उसे बहलाया-फुसलाया, सिंदूर भरकर शादी का नाटक किया और जब दबाव असहनीय हो गया तो उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई. उसने बताया, उस रात उसने मुझे इंजेक्शन लगाए और गाड़ी से कुचलने की कोशिश की. फिर कपड़े उतारकर फेंक दिया, ताकि लगे कि किसी अंजान ने मेरे साथ गलत हरकत की है. 

मौत के बाद हत्या का केस

युवती का इलाज कई दिनों तक चला. हालत गंभीर थी और उसे हायर सेंटर रेफर किया गया. लेकिन रविवार शाम इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. मौत की खबर मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने अब हत्या की धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी डॉक्टर को जेल भेज दिया है. 

---- समाप्त ----
