UP: मेले में महिलाओं से छेड़खानी कर रहा था मनचला, लोगों ने पकड़कर पीटा

यूपी के कौशांबी जिले के सिराथू में लगे मेले में एक युवक की पिटाई करते वीडियो समाने आया है. वीडियो में कुछ लोग एक मनचले युवक की चप्पलों और थप्पड़ों से पिटाई करते नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि युवक मेले में महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहा था और अभद्र कमेंट कर रहा था. जिसके बाद भीड़ ने उसे पकड़ लिया और जमकर धुनाई कर दी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई है और अब वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है.

वायरल वीडियो सैनी कोतवाली के सिराथू क़स्बा मेला का है. जहां सिराथू कस्बा में दिन मेले का आयोजन किया जाता है. इस मेले में आसपास के गांव के लोग भारी संख्या में मेला देखने के लिए आते हैं व मेले का लुत्फ उठाते हैं. बताया जा रहा है कि शनिवार की रात मेले में एक मनचले युवक को लोगों ने महिलाओं और लड़कियों से छेड़खानी व अभद्र टिप्पणी करते हुए देख लिया. जिसके बाद लोगों ने युवक को पकड़ लिया और चप्पलों और थप्पड़ों से पिटाई कर दी.

हालांकि मेले में मौजूद किसी ने इसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो वायरल होते ही सैनी कोतवाली पुलिस हरकत में आ गई और वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है.

सिराथू सीओ सत्येंद्र तिवारी से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि मेले में एक युवक का मारपीट वीडियो वायरल हुआ है. जांच की जा रही है.

