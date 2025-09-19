scorecardresearch
 

'बच्चा चोर' बोल कर महिला पर टूट पड़ी भीड़, मार- मारकर किया अधमरा, सामने आया वीडियो

कौशांबी जिले के सिराथू में बच्चा चोरी की अफवाह पर भीड़ ने एक मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला को बेरहमी से पीटकर अधमरा कर दिया. घटना का वीडियो वायरल हुआ जिसके बाद पुलिस ने महिला को परिजनों के सुपुर्द किया और मारपीट करने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया है.

'बच्चा चोर' बोल कर महिला पर टूटी भीड़, पीटकर किया अधमरा (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में बच्चा चोरी की अफवाह फैली. इसके बाद सिराथू नगर पंचायत के वार्ड नं 7 के बनपुकरा में भीड़ ने एक महिला पर बच्चा चोरी का आरोप लगाकर उसे गाली देते हुए बेरहमी से पीटा. लोगों ने उसे इतना मारा कि अधमरा कर दिया गया. अब इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें भीड़ की क्रूरता साफ देखी जा सकती है. पुलिस के मुताबिक महिला मानसिक रूप से अस्वस्थ है. वायरल वीडियो 16 सितंबर का है. वीडियो सामने आने के बाद पिटाई करने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

सैनी कोतवाली के सिराथू नगर पंचायत के वार्ड नंबर 7 बनपुकरा में 16 सितंबर की सुबह एक मानसिक रूप से अस्वस्थ महिलाआने जाने वाले लोगों को गाली गलौज करते हुए पत्थर मार रही थी. किसी ने यह अफवाह उड़ा दी की महिला बच्चा चोरी करने आई है. जैसे ही ये अफवाह गांव में फैली तो गाग्रामीण इकठ्ठा गए, महिला को घेर लिया और फिर गाली गलौज करते हुए लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया.

पिटाई करते लोगों का कहना था कि पुलिस कुछ नहीं करेगी, इसलिए भीड़ ने खुद ही सजा देने का फैसला कर लिया. इसमें दर्जनों लोग महिला को लात-घूसों और डंडों से मारते दिखाई दे रहे हैं. जैसे ही मामले की जानकारी सैनी पुलिस को हुई तो वह मौके पर पहुंची और महिला का नाम पूछ कर सी प्लान एप के माध्यम से पता करते हुए उसके पिता को बुलाकर उनके सुपुर्द कर दिया. इस मामले में पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करते हुए मारपीट करने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया है.

पिटाई करने वाला शख्स अब पुलिस के सामने हाथ जोड़ कर अपनी गलती मानते नजर आ रहे हैं. बच्चा चोरी जैसी अफवाहें पहले भी कई निर्दोष लोगों की जान ले चुकी हैं. सवाल यह है कि भीड़ तंत्र कब तक कानून अपने हाथों में लेता रहेगा.

