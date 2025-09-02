UP: कौशांबी में रेप के आरोपी का एनकाउंटर... पैर में लगी गोली

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में घर में ले जाकर नाबालिग से रेप करने वाले आरोपी की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी. जिससे वह घायल हो गया और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आरोपी के पास से अवैध हथियार बरामद हुआ है. मुठभेड़ सराय अकिल थाना क्षेत्र में हुई.

आरोपी के पैर में लगी है गोली

जानकारी के अनुसार 31 अगस्त को सराय अकिल पुलिस को सूचना दी गई कि आरोपी महेश कुमार ने 4 वर्षीय नाबालिग बच्ची को अपने घर ले जाकर दुष्कर्म को अंजाम दिया. इस सूचना पर तत्काल थाना सराय अकिल ने आरोपी के खिलाफ धारा 65(2)/351(2) बीएनएस व 5M/6 पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया.

जिसके बाद पुलिस आरोपी महेश कुमार की तलाश में जुट गई. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एसपी राजेश कुमार ने एक टीम का भी गठन कर दिया. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सराय अकिल पुलिस संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी.

इसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि दुष्कर्म का आरोपी महेश कुमार बकोढा तिराहा पर खड़ा है. इस सूचना पर तत्काल सराय अकिल पुलिस ने बकोढा तिराहा पर आरोपी को घेर लिया. अपने आप को घिरा देख आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दिया.

आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद

जवाबी फायरिंग में आरोपी महेश कुमार के दाहिने पैर में घुटने के नीचे गोली लग गयी. जिसके बाद पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया. आरोपी के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर, एक अदद खोखा कारतूस व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ. घायल आरोपी को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय मंझनपुर भेजा गया है.

मामले में चायल डीएसपी अभिषेक सिंह ने बताया कि 31 अगस्त को आरोपी ने 4 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था. जिस पर तत्काल आरोपी के खिलाफ पुलिस ने पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था. आरोपी को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है. आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां उसका इलाज चल रहा है.

