scorecardresearch
 

Feedback

कौशांबी: रेप केस में पुलिस ने गलत शख्स को किया गिरफ्तार, गलती का एहसास हुआ तो छोड़ा

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है. यहां दुष्कर्म के एक मामले में पुलिस ने निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया. हालांकि, जब पुलिस को इस गलती का अहसास हुआ तो उसे छोड़ दिया गया.

Advertisement
X
गुड्डू, जिसे पुलिस ने गलती रेप केस के एक मामले में गिरफ्तार किया था. (Photo: Screengrab)
गुड्डू, जिसे पुलिस ने गलती रेप केस के एक मामले में गिरफ्तार किया था. (Photo: Screengrab)

कभी- कभी पुलिस अपनी पीठ थपथपाने की जल्दी में बेगुनाह को फंसाने की चूक कर बैठती है. कुछ ऐसा ही मामला कौशांबी जिले से सामने आया है. जहां एक व्यक्ति को दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. लेकिन पुलिस को जब अपनी भूल का एहसास हुआ तो उसे घर तक छोड़कर आई. हालांकि दुष्कर्म के कथित वारंट के नाम पर बेगुनाह की गिरफ्तारी व चालान भेजे जाने के मामले में लापरवाही उजागर होने के बाद एसपी राकेश कुमार ने रविवार को भगवानपुर चौकी प्रभारी को पूनम कबीर लाइन हाजिर कर दिया है.

गलती से की गई थी गिरफ्तारी

सरायअकिल कोतवाली के भगवानपुर बहुगरा निवासी गुड्डू पुत्र अमृत लाल के घर गुरुवार रात करीब 10 बजे पुलिस ने दबिश डाली थी. गुड्डू की पत्नी बबली ने बताया कि भगवानपुर पुलिस चौकी से आए दो सिपाहियों ने पति के नाम का वारंट जारी होने की बात कही थी. साथ ही कहा कि शुक्रवार सुबह गुड्डू को वारंट रिसीव करने चौकी भेजा जाए. 

सम्बंधित ख़बरें

16 year old girl made allegations against her mother
'मां अपने प्रेमी से जबरन मेरी शादी करा रही', नाबालिग ने लगाया दुष्कर्म का आरोप 
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी(Photo: Siddhartha Gupta/ITG)
6 साल की मासूम से दुष्कर्म, खून से लथपथ मिली बच्ची, एनकाउंटर में आरोपी गिरफ्तार  
नहाते हुए बहू को देखता था ससुर, फिर रात में किया दुष्कर्म का प्रयास, गिरफ्तारी के बाद परिवार ने किया प्रदर्शन 
निक्की मर्डर केस में रील और ब्यूटी पार्लर वाला एंगल, देखें 'ब्रेकिंग न्यूज' 
मकान गिरने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत. (Photo: Screengrab)
फतेहपुर: लगातार बारिश के चलते गिरा घर, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 4 अन्य घायल 

यह भी पढ़ें: नाबालिग से दुष्कर्म और गर्भवती करने पर युवक को 20 साल की सजा, कोर्ट ने 1 हजार का जुर्माना भी लगाया

देर रात घर पहुंचे गुड्डू से यह बात पत्नी ने बताया तो वह भौचक रह गया. क्योंकि गुड्डू ने कभी कोई गुनाह ही नहीं किया तो अदालत से वारंट कैसे जारी हो सकता है? रातभर इसी तरह बेचैनी में दोनों परेशान रहे. शुक्रवार सुबह गुड्डू बाग की तरफ शौच के लिए निकला था, तभी भगवानपुर चौकी प्रभारी पूनम कबीर ने दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया.

Advertisement

दोपहर 12 बजे गुड्डू का सीएचसी सरायअकिल में मेडिकल परीक्षण कराया गया. फर्द रवानगी लिखकर उसे सिपाहियों के साथ कोर्ट भेजा गया. हालांकि, गुड्डू का कहना था कि उसे कोर्ट तक लाया भी गया, लेकिन कोर्ट पहुंचने से पहले पुलिस को भूल का पता चल गया. ऐसे में गुड्डू को बिना मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए थाने लाया गया व शाम 5 बजे सकुशल घर पहुंचा दिया गया.

SP के आदेश पर चौकी इंचार्ज लाइन हाजिर

मामले में एसपी राजेश ने बताया कि चौकी प्रभारी भगवानपुर, उप निरीक्षक पूनम कबीर ने एक व्यक्ति को गलती से गिरफ्तार कर लिया था. उक्त व्यक्ति का लापरवाही पूर्वक न्यायालय से चालान कर दिया गया था. मामले में उप निरीक्षक पूनम कबीर को लाइन हाजिर कर दिया गया है. प्रकरण की प्रारंभिक जांच क्षेत्राधिकारी चायल अभिषेक सिंह को दी गई है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement