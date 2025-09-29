scorecardresearch
 

UP: मुठभेड़ में गोकशी का आरोपी गिरफ्तार, एक फरार

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में पुलिस और गोकशी के आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई. जिसके बाद पुलिस ने एक को गिरफ्तार कर लिया. जबकि एक फरार हो गया. गिरफ्तार आरोपी के पैर में गोली लगी है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस गिरफ्त में गोकशी के तस्करी का आरोपी. (Photo: Akhilesh Kumar/ITG)
उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में गोकशी के आरोपी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया है. आरोपी के पैर में गोली लगी है. जबकि दूसरा आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया. पुलिस उसकी छानबीन में जुटी है. घायल आरोपी को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है.

दरअसल, शनिवार की रात्रि को डायल 112 को सूचना दिया गया कि ग्राम कृष्णाडोली थाना चरवा में कुछ लोगों द्वारा गोकशी की गई है. इस सूचना पर तत्काल पुलिस फोर्स घटनास्थल पर पहुंची. मुखबिर ने बताया कि उसने भवर सिंह यादव जो कृष्णाडोली का रहना वाला है. उसकी गोकसी करते देखा था.

यह भी पढ़ें: कौशांबी में बदमाश का एनकाउंटर, 2500 रुपये और पायल छीनकर हुआ था फरार

पुलिस ने जब उसकी तलाश शुरू की तो वह घर से फरार हो गया था. इस घटना के संबंध में थाना चरवा मे सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया. जिसके बाद एसपी राजेश कुमार ने उसे पकड़ने के लिए टीम गठित किया. थाना प्रभारी चरवा, थानाध्यक्ष पिपरी के नेतृत्व में टीम बनाकर कई स्थानों पर दबिश दी गई.

रविवार शाम मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि भवर सिंह यादव अपने साथी के साथ गुंगआ बाग मोहिउद्दीनपुर रतगहा मार्ग मे छिपा हुआ है. इस सूचना पर तत्काल पुलिस पकड़ने के लिए जैसे ही मौके पर पहुंची तो आरोपी ने पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया.

आरोपी के पास से बरामद हुआ अवैध हथियार

पुलिस ने उसे आत्मसमर्पण के लिए कहा लेकिन वह भागते हुए पुनः पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया. पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायर किया. जिसमें भंवर सिंह यादव के पैर में गोली लगी है. पूछताछ में बताया कि उसने यह काम अपने साथी अनवर पुत्र लाल मोहम्मद निवासी रसूलपुर बदले के साथ किया था. जो अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया. घायल आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है.

आरोपी के पास से एक अदद तमंचा, 2 जिन्दा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, एक बड़ा चाकू, एक बांका, एक लकड़ी का कुंदा, एक रस्सा, 620 रुपये बरामद हुए हैं. मामले में चायल डीएसपी अभिषेक सिंह ने बताया कि रविवार को गोकसी की सूचना मिली थी. जिसके बाद आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया. दूसरा आरोपी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है. घायल आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

