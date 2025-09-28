scorecardresearch
 

कौशांबी में बदमाश का एनकाउंटर, 2500 रुपये और पायल छीनकर हुआ था फरार

कौशांबी पुलिस ने 25 हजार के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार बदमाश लूटकांड के एक मामले में कई दिनों से फरार चल रहा था.

पुलिस गिरफ्त में बदमाश. (Photo: Akhilesh Kumar/ITG)
उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में पिपरी पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई. जिसके बाद पुलिस ने 25 हजार के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल मुठभेड़ में घायल होने के चलते उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आरोपी लूटकांड में पिछले कई दिनों से फरार चल रहा था.

घायल बदमाश की पहचान किशन पासी निवासी मंदरी, थाना पुरामुफ़्ती (प्रयागराज) के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक किशन पासी ने बीते 27 मई को एक महिला से लूट की थी. किशन के खिलाफ पूजा देवी ने करारी पुलिस को शिकायत दी थी. अपनी शिकायत में पूजा ने बताया था कि वह मंझनपुर से अपने गांव सिरियांवा जाते समय रास्ते में पिपर कुण्डी गांव के निकट एक गुमटी के पास खडी हो गयी थी.

वहीं पर दरियापुर गांव की तरफ से सफेद अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार दो अज्ञात व्यक्ति आये और पीछे से बैग छीनकर भाग गये. बैग में 2500 रुपये व एक जोड़ी पायल और घर की चाबियां थीं. महिला से मिली तहरीर के आधार पर थाना करारी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था. इस मामले में एक आरोपी 25 हजार के इनामी रवि भारतीय को पुलिस ने 29 मई को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था.

उसी घटना में फरार चल रहे दूसरे 25 हजार के इनामी आरोपी किशन पासी को पिपरी थाना पुलिस ने शनिवार की देर रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. सीओ चायल अभिषेक सिंह ने बताया कि पकड़े गये आरोपी के पास से एक बाइक, अवैध तमंचा का कारतूस मिला है.

पूरे घटना स्थल का फील्ड यूनिट निरिक्षण कर रही है. मुठभेड़ में घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है.

---- समाप्त ----
