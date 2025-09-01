scorecardresearch
 

UP: कौशांबी में 9वीं क्लास की छात्रा को सांप ने 1 महीने में 9 बार डसा, दहशत में परिवार और गांव के लोग

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में 15 वर्षीय छात्रा रिया मौर्य को एक महीने में 9 बार सांप डस चुका है. बार-बार हो रही घटनाओं से परिवार और गांव दहशत में हैं. इलाज के खर्च से परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है और अब झाड़-फूंक का सहारा लिया जा रहा है.

छात्रा को कई बार अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है- (Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. सिराथू तहसील के भैंसहापर गांव की रहने वाली 15 वर्षीय रिया मौर्य कक्षा 9वीं की छात्रा है, उसे पिछले एक महीने में 9 बार सांप डस चुका है. लगातार हो रही इस घटना से पूरा परिवार दहशत में है, वहीं गांव में भी भय का माहौल बना हुआ है.

पहली बार 22 जुलाई को डसा
रिया के पिता राजेंद्र मौर्य के अनुसार, 22 जुलाई 2025 को खेत जाते समय पहली बार सांप ने उनकी बेटी को डसा था. उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद वह ठीक हो गई. लेकिन कुछ ही दिनों बाद यह सिलसिला फिर शुरू हो गया.

अगस्त में कई बार हमला
13 अगस्त को फिर से सांप ने रिया को डसा. हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने प्रयागराज रेफर किया, लेकिन परिजनों ने निजी अस्पताल में इलाज कराया. इसके बाद 27 अगस्त से 30 अगस्त तक मात्र चार दिनों में सांप ने उसे चार बार डसा. कभी नहाते समय, तो कभी घरेलू काम करते वक्त सांप ने हमला किया. लगातार इलाज के चलते परिवार की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ चुकी है और मजबूरी में अब झाड़-फूंक का सहारा लिया जा रहा है.

पीड़िता का बयान
रिया मौर्य का कहना है कि सांप बहुत बड़ा है, गहरे काले रंग का है और उस पर हरी धारियां बनी हुई हैं. हर बार काटने के करीब एक घंटे बाद वह बेहोश हो जाती है और होश आने पर खुद को कभी अस्पताल तो कभी तांत्रिक के पास पाती है. लगातार घटनाओं से घबराकर उसके छोटे भाई-बहन ननिहाल चले गए हैं. परिवार फिलहाल एक झोपड़ीनुमा कच्चे घर में रह रहा है.

प्रशासन और विभाग पर सवाल
गांव वालों का आरोप है कि सूचना देने के बाद भी वन विभाग ने सांप को पकड़ने की कोई कोशिश नहीं की और न ही प्रशासन ने परिवार की मदद की. इस वजह से ग्रामीणों में भी डर का माहौल है.

स्वास्थ्य विभाग ने क्या कहा?
कौशांबी के सीएमओ संजय कुमार ने बताया कि 22 जुलाई को पहली बार रिया को सांप ने डसा था, जिसके बाद उसे 108 एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल लाया गया था. इलाज के बाद वह घर लौट गई. 13 अगस्त को भी उसे सांप ने डसा. अब नौ बार सांप के डसने की खबर सामने आई है. कल शाम भी उसे सांप ने डसा और सुबह सिराथू सीएचसी से मेडिकल टीम को गांव भेजा गया.

यह मामला अब पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है. ग्रामीणों और परिजनों का सवाल है कि आखिर कब प्रशासन और वन विभाग जागेगा और पीड़ित परिवार को राहत दिलाएगा.

