कौशांबी: दुष्कर्म के बाद भाभी हुई गर्भवती फिर धमकाकर कराया गर्भपात, देवर और ससुर गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. सरायअकिल थाना क्षेत्र के एक गांव में दहेज के लिए प्रताड़ित महिला ने आरोप लगाया कि उसके देवर ने नशे की दवा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया. कुछ समय बाद जब महिला गर्भवती हुई तो ससुराल पक्ष ने मिलकर जबरन निजी अस्पताल में उसका गर्भपात करा दिया.

पीड़िता ने बताया कि उसके पति, देवर और सास-ससुर लगातार दहेज की मांग करते थे. आए दिन मारपीट और प्रताड़ना होती थी. देवर द्वारा जबरन शारीरिक संबंध बनाए जाने और गर्भपात की जानकारी पीड़िता ने अपने मायके वालों को दी. इसके बाद वह महिला थाने पहुंची और तहरीर दी.

रेप के बाद महिला का गर्भपात

पुलिस ने महिला की शिकायत पर तत्काल मुकदमा दर्ज किया. जांच शुरू करने के बाद पुलिस ने देवर सजीव मिश्रा और ससुर नागेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

इस घटना पर एएसपी राजेश सिंह ने बताया कि महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए देवर और ससुर को गिरफ्तार किया है. गर्भपात के मामले की भी जांच की जा रही है. डॉक्टरों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----