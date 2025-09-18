scorecardresearch
 

Feedback

कौशांबी: दुष्कर्म के बाद भाभी हुई गर्भवती फिर धमकाकर कराया गर्भपात, देवर और ससुर गिरफ्तार

कौशांबी जिले के सरायअकिल थाना क्षेत्र में दहेज के लिए प्रताड़ित महिला से देवर ने दुष्कर्म किया. गर्भवती होने पर ससुराल पक्ष ने जबरन गर्भपात करा दिया. पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने तत्काल केस दर्ज कर देवर सजीव मिश्रा और ससुर नागेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

Advertisement
X
रेप के आरोप में देवर और ससुर गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
रेप के आरोप में देवर और ससुर गिरफ्तार (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. सरायअकिल थाना क्षेत्र के एक गांव में दहेज के लिए प्रताड़ित महिला ने आरोप लगाया कि उसके देवर ने नशे की दवा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया. कुछ समय बाद जब महिला गर्भवती हुई तो ससुराल पक्ष ने मिलकर जबरन निजी अस्पताल में उसका गर्भपात करा दिया.

पीड़िता ने बताया कि उसके पति, देवर और सास-ससुर लगातार दहेज की मांग करते थे. आए दिन मारपीट और प्रताड़ना होती थी. देवर द्वारा जबरन शारीरिक संबंध बनाए जाने और गर्भपात की जानकारी पीड़िता ने अपने मायके वालों को दी. इसके बाद वह महिला थाने पहुंची और तहरीर दी. 

रेप के बाद महिला का गर्भपात

सम्बंधित ख़बरें

Ashish Kapoor sent judicial custody
रेप केस में आशीष कपूर को राहत, जेल से बाहर आने के बाद पहली बार बोले- सच सामने आया... 
पति बीमार, जेठों ने की दरिंदगी.(Photo: ITG)
'मंझले के जाते ही बड़ा जेठ कमरे में आ जाता, दोनों बारी-बारी से करते रेप', पीड़िता की FIR  
suicide
पुलिस कस्टडी में युवक ने की खुदकुशी, रेप के आरोप में बंद था आरोपी  
पुलिस लॉकअप में रेप के आरोपी ने की आत्महत्या 
police team at crime scene
टूटा हाथ, सिर में धारदार हथियार का घाव...8वीं की छात्रा के रेप और हत्या से सनसनी 

पुलिस ने महिला की शिकायत पर तत्काल मुकदमा दर्ज किया. जांच शुरू करने के बाद पुलिस ने देवर सजीव मिश्रा और ससुर नागेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. 

पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

इस घटना पर एएसपी राजेश सिंह ने बताया कि महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए देवर और ससुर को गिरफ्तार किया है. गर्भपात के मामले की भी जांच की जा रही है. डॉक्टरों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement