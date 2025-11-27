कौशांबी में खड़े ट्रक से जा भिड़ी नैनो कार... शिक्षिका की मौत, पति सहित तीन की हालत गंभीर

यूपी के कौशांबी में दिल दहला देने वाला हादसा हो गया. यहां एक कार्यक्रम से लौट रहे परिवार की नैनो कार खड़ी डीसीएम से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे में महिला टीचर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके पति और दो नाती गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को प्रयागराज मेडिकल कॉलेज (स्वरूपरानी अस्पताल) रेफर किया गया है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

घटना सैनी कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर कमासिन गांव के पास की है. फतेहपुर के सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के अफोई गांव के रहने वाले इसरार अहमद अपनी पत्नी नासरा बानो (सरकारी शिक्षिका) और दो नाती जोहान और यहिया के साथ प्रयागराज एक समारोह में शामिल होने गए थे. वापसी के दौरान कमासिन के पास पहुंचे ही थे कि अचानक कार अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खड़ी डीसीएम में जा घुसी.

टक्कर इतनी भयावह थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया. स्थानीय लोगों ने आवाज सुनी तो मौके पर पहुंचकर घायलों को बाहर निकाला और पुलिस व एंबुलेंस को सूचना दी. हादसे में इसरार अहमद की पत्नी नासरा बानो की दर्दनाक मौत हो गई. वे एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका थीं. हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल इसरार अहमद और दोनों नाती को प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने प्रयागराज रेफर कर दिया.

परिवार के लोगों को जैसे ही हादसे की सूचना मिली, घर में मातम पसर गया. नासरा बानो की अचानक मौत ने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया है. सूचना मिलते ही सैनी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच से सामने आया है कि कार तेज रफ्तार में थी. अचानक अनियंत्रित होकर खड़ी डीसीएम से भिड़ी. मामले में क्षेत्राधिकारी सत्येंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, जबकि तीन लोग घायल हैं, उनमें से दो लोग गंभीर हैं, जिन्हें जिला अस्पताल के बाद प्रयागराज रेफर कर दिया गया है. वहीं अन्य कार्रवाई की जा रही है.

