scorecardresearch
 

Feedback

कौशांबी में खड़े ट्रक से जा भिड़ी नैनो कार... शिक्षिका की मौत, पति सहित तीन की हालत गंभीर

यूपी के कौशांबी में दर्दनाक हादसा सामने आया है. यहां नेशनल हाईवे पर खड़े ट्रक से नैनो कार टकरा गई. इस हादसे में महिला टीचर की मौत हो गई, जबकि उनके पति और दो नाती गंभीर रूप से घायल हो गए. यह परिवार एक फंक्शन से लौट रहा था, तभी कार अनियंत्रित होकर सीधे ट्रक में जा घुसी, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए.

Advertisement
X
हादसे में चकनाचूर हो गई कार. (Photo: ITG)
हादसे में चकनाचूर हो गई कार. (Photo: ITG)

यूपी के कौशांबी में दिल दहला देने वाला हादसा हो गया. यहां एक कार्यक्रम से लौट रहे परिवार की नैनो कार खड़ी डीसीएम से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे में महिला टीचर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके पति और दो नाती गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को प्रयागराज मेडिकल कॉलेज (स्वरूपरानी अस्पताल) रेफर किया गया है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

घटना सैनी कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर कमासिन गांव के पास की है. फतेहपुर के सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के अफोई गांव के रहने वाले इसरार अहमद अपनी पत्नी नासरा बानो (सरकारी शिक्षिका) और दो नाती जोहान और यहिया के साथ प्रयागराज एक समारोह में शामिल होने गए थे. वापसी के दौरान कमासिन के पास पहुंचे ही थे कि अचानक कार अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खड़ी डीसीएम में जा घुसी.

यह भी पढ़ें: चलती Fortuner में नाचते-गाते दिखे पांचों दोस्त, 150 Km/घंटे थी स्पीड, ग्वालियर के खतरनाक एक्सीडेंट का Video

सम्बंधित ख़बरें

truck crash viral footage
इंग्लैंड में जयपुर जैसा एक्सीडेंट... ट्रक ने एक के बाद एक कई कारों को उड़ाया, देखें वीडियो 
जयपुर की सड़कों पर मौत का तांडव (Photo: Sharat Kumar/ ITG)
नशे में था डंपर का ड्राइवर, जो मिला उसे रौंदता गया... जयपुर एक्सीडेंट में 19 की मौत 
गिग वर्कर की हत्या को रोड एक्सीडेंट दिखाने की साजिश, CCTV ने खोली पोल, आरोपी दंपत्ति गिरफ्तार 
haunted doll
गोली लगी, कार एक्सीडेंट हुआ... ऐसे 'भूतिया डॉल' ने नर्क बना दी महिला की जिंदगी  
truck accident video
ऐसा एक्सीडेंट शायद ही देखा होगा... जो दिखा ट्रक ने उसको मारी टक्कर!  

टक्कर इतनी भयावह थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया. स्थानीय लोगों ने आवाज सुनी तो मौके पर पहुंचकर घायलों को बाहर निकाला और पुलिस व एंबुलेंस को सूचना दी. हादसे में इसरार अहमद की पत्नी नासरा बानो की दर्दनाक मौत हो गई. वे एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका थीं. हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल इसरार अहमद और दोनों नाती को प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने प्रयागराज रेफर कर दिया.

Advertisement

परिवार के लोगों को जैसे ही हादसे की सूचना मिली, घर में मातम पसर गया. नासरा बानो की अचानक मौत ने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया है. सूचना मिलते ही सैनी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच से सामने आया है कि कार तेज रफ्तार में थी. अचानक अनियंत्रित होकर खड़ी डीसीएम से भिड़ी. मामले में क्षेत्राधिकारी सत्येंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, जबकि तीन लोग घायल हैं, उनमें से दो लोग गंभीर हैं, जिन्हें जिला अस्पताल के बाद प्रयागराज रेफर कर दिया गया है. वहीं अन्य कार्रवाई की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement