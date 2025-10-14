scorecardresearch
 

काशी विश्वनाथ मंदिर में चश्मे वाले हिडन कैमरे के साथ पकड़ा गया श्रद्धालु, ATS ने की लंबी पूछताछ

वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में एक श्रद्धालु हिडन कैमरा लगे चश्मे के साथ पकड़ा गया. सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया. एटीएस और अन्य एजेंसियों ने उससे लंबी पूछताछ की. जांच में पता चला कि वह अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और अपने परिवार के साथ मंदिर दर्शन के लिए आया था.

हिडन कैमरे से वीडियो बनाने वाला गिरफ्तार (Photo: Roshan Jaiswal/ITG)
वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में सोमवार को सुरक्षा एजेंसियां तब सतर्क हो गईं जब एक श्रद्धालु हिडन कैमरा लगे चश्मे के साथ मंदिर परिसर के संवेदनशील इलाके में फोटो खींचते हुए पकड़ा गया. सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत उसे रोककर पूछताछ की और बाद में चौक थाने के हवाले कर दिया.

श्रद्धालु की पहचान बेनडापुडी प्रुधवी राजू पुत्र बेनडापुडी नागा राजू के रूप में हुई. वह सिकंदराबाद, तेलंगाना का रहने वाला है और अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करता है. वह 13 अक्टूबर को अपने परिवार के साथ वाराणसी पहुंचा था और शिवाश्रय होटल, कचौड़ी गली में ठहरा था. अगले दिन यानी 14 अक्टूबर की सुबह 9 बजे वह सुगम दर्शन टिकट लेकर परिवार के साथ मंदिर दर्शन करने गया था.

हिडन कैमरे वाले चश्मे से खींची फोटो

मंदिर परिसर के अंदर उसने अपने परिवार की फोटो हिडन कैमरे वाले चश्मे से खींची, तभी सुरक्षा कर्मियों की नजर उस पर पड़ गई. तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया गया और चौक थाना पुलिस के सुपुर्द किया गया। पुलिस ने जब चश्मे और मोबाइल की जांच की तो उसमें मंदिर परिसर की तीन तस्वीरें मिलीं.

सुरक्षाकर्मियों ने शख्स को पुलिस के हवाले किया

इसके बाद ATS और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने उससे पूछताछ की. लंबी जांच के बाद यह स्पष्ट हुआ कि श्रद्धालु का कोई गलत इरादा नहीं था और उसने केवल अपने परिवार की तस्वीरें खींची थीं. पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने उसे छोड़ दिया.

