कानपुर: मकान पर कब्जे के विवाद में दो महिलाओं ने एक महिला को लाठी-डंडे से पीटा, पति ने बनाया वीडियो

कानपुर के प्रताप नगर में मकान पर कब्जे के विवाद के दौरान दो पड़ोसी महिलाओं ने रश्मि गुप्ता को छत पर चढ़कर लाठी डंडों और लात घूसों से पीटा. रश्मि का पति सामने वाली बिल्डिंग से वीडियो बनाता रहा. वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने दो महिलाओं समेत सात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है.

महिला की लाठी-डंडे से पिटाई (Photo: Screengab)
कानपुर के रावतपुर इलाके के प्रताप नगर में मकान कब्जे के विवाद के कारण हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. वीडियो में दो महिलाएं एक अन्य महिला को छत पर चढ़कर लाठी डंडों और लात घूसों से बेरहमी से मारती हुई दिखाई दे रही हैं. पीड़ित महिला का नाम रश्मि गुप्ता है. रश्मि अपने पति रमन गुप्ता और विकलांग बेटे के साथ वहीं रहती हैं.

घटना की शुरुआत तब हुई जब रश्मि और उनके पड़ोसी सत्येंद्र के बीच इस बात पर विवाद हो गया कि सत्येंद्र ने अपने ईंटों की बोरी उनके घर के सामने रख दी थी. इसी विवाद के बाद सत्येंद्र की पत्नी पम्मी श्रीवास्तव और उसके भाई की पत्नी अरुणा श्रीवास्तव रश्मि की छत पर पहुंच गईं और उन पर हमला कर दिया. वीडियो में दोनों महिलाएं रश्मि को जमीन पर गिराकर लगातार लातों, घूसों और थप्पड़ों से मारती नजर आती हैं.

महिला को लाठी डंडे से पीटा

इस दौरान रश्मि का पति रमन सामने वाली बिल्डिंग पर खड़ा था और वहीं से पूरी घटना का वीडियो बना रहा था. वीडियो में वह चिल्लाकर कहता भी सुनाई देता है कि देखो यह लोग मेरी रश्मि गुप्ता को मार रही हैं. उसने पत्नी को बचाने की कोशिश करने की बजाय वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. यह वीडियो करीब दो मिनट का है जिसमें रश्मि को बुरी तरह पीटा गया है.

घटना का वीडियो वायरल 

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की. एसीपी रंजीत कुमार ने बताया कि वीडियो के आधार पर दो महिलाओं समेत सात लोगों पर रिपोर्ट दर्ज की गई है जिसमें दोनों महिलाओं के पति भी शामिल हैं. उन्होंने बताया कि इस परिवार का पहले भी विवाद चला आ रहा था और रश्मि ने इससे पहले भी रिपोर्ट दर्ज कराई थी. मामले की जांच जारी है और जल्द आगे की कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
