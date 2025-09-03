scorecardresearch
 

कानपुर में VIP मूवमेंट के दौरान बुजुर्ग की मौत, अधिकारियों की हड़बड़ी बनी कारण

कानपुर के इंद्रानगर चौराहे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के बाद VIP काफिले की हड़बड़ी में 85 वर्षीय उजागर लाल की मौत हो गई. सायरन बजने पर हड़बड़ी में आ रही बस ने उन्हें कुचल दिया. उजागर लाल नारामऊ के निवासी और सेवानिवृत्त पोस्टमास्टर थे. पुलिस ने बस और चालक को कब्जे में ले लिया है और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

सड़क हादसे में बुजुर्ग उजागर लाल की मौत (File Photo: ITG)
कानपुर में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के बाद VIP मूवमेंट के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ. कल्याणपुर थाना क्षेत्र के इंद्रानगर चौराहे के पास अधिकारियों के काफिले की हड़बड़ी के कारण 85 वर्षीय बुजुर्ग उजागर लाल की मौत हो गई.

सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री के आईआईटी कानपुर कार्यक्रम में शामिल होने और लखनऊ रवाना होने के बाद VIP काफिला सड़क पर आया. काफिले की गाड़ियों के सायरन बजने पर बिल्हौर की ओर से आ रही बस का चालक हड़बड़ाकर गाड़ी किनारे लगाने लगा. उसी समय पैदल जा रहे बुजुर्ग उजागर लाल बस के नीचे आ गए.

सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत 

घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले पुलिस वाला बस को आगे बढ़ाने के लिए कह रहा है, फिर चालक बस को आगे बढ़ा देता है और इसी बीच उजागर लाल बस की चपेट में आ जाते हैं.

मौके पर कमिश्नर और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे, जिन्होंने बुजुर्ग को तुरंत अस्पताल पहुंचाया. हालांकि, रास्ते में ही उजागर लाल की मौत हो गई. उजागर लाल नारामऊ के निवासी और सेवानिवृत्त पोस्टमास्टर थे. उन्होंने करीब 25 वर्ष पूर्व सचेंडी पोस्ट ऑफिस से रिटायरमेंट लिया था. हादसे के समय वह पुरानी शिवली रोड स्थित चिकित्सक से दवा लेने जा रहे थे.

घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने

परिवार के अनुसार उजागर लाल पीछे पत्नी और पांच बच्चों का परिवार छोड़ गए हैं. छोटे बेटे की शादी इस साल नवंबर में होने वाली थी. पुलिस ने बस और चालक को कब्जे में ले लिया है और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. इस हादसे ने एक बार फिर यह सवाल उठाया है कि VIP मूवमेंट के दौरान आम नागरिकों की सुरक्षा और ट्रैफिक नियंत्रण में संतुलन कैसे रखा जाए.

